نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التسجيل في حساب المواطن رقم حساب المواطن تطبيق حساب المواطن في المقال التالي

عمر شويل - جدة التسجيل في حساب المواطن يتم في خطوات بسيطة من خلال الموقع الرسمي لبرنامج حساب المواطن السعودي، حيث يوفر الموقع الإلكتروني كافة المعلومات والاستعلامات التي تخص المستفيدين من الدعم الذي يقدمه البرنامج لهم، فيمكن الاستعلام عن قيمة الدفعات وموعد نزولها في الحساب البنكي، والاستعلام عن الأهلية والاستحقاق، وكذلك يُتيح الموقع تسجيل جديد حساب المواطن 1442 وتحديث البيانات كل هذا إلكترونيا من أي مكان وفي اي وقت.

التسجيل في حساب المواطن

على كل من يرغب في الحصول على الدعم المادي لحساب المواطن أن يتعرف على الشروط التي وضعها البرنامج للاستحقاق، وذلك حتى لا يتم رفض الطلب لهذ على كل مواطن قبل الدخول إلى رابط التسجيل في حساب المواطن أن يقرأ الشروط التالية وأن يُراعي توافرها قبل إهدار الوقت والقيام بالتقديم في البرنامج:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ومقيم إقامة دائمة في المملكة. يجب مراعاة أن تكون البيانات الموضوعة عند التسجيل مطابقة للبانات المتوفرة لدي الجهات الحكومية. يجب توفير بيانات للدخل للفرد المستقل أو للأسرة حيث قسم البرنامج المستفيدين إلى خمس فئات على أساس الراتب، كل من يكون راتبة يتعدى 20 ألف ريال لا يستحق الدعم. يلزم توفير عقد ملكية للسكن لكلا من الأسرة والابن فوق 24 عام إذا كان مستقلا.

طريقة التسجيل في حساب المواطن

حساب المواطن من أكبر برامج الدعم داخل المملكة العربية السعودية، كما تقدم المملكة برامج دعم أخري مثل المساعدة المقطوعة ومعاش الضمان الاجتماعي وغيرهم من البرامج التي تعمل على مساعدة الأسر وتوفير حياة كريمة لهم، ولجميع المواطنين الذين يُريدون معرفة طريقة التسجيل في حساب المواطن اتباع الخطوات التالية:

عليك الذهاب إلى رابط حساب المواطن. بعد الدخول على الصفحة الرئيسية اضغط على مستخدم جديد. اكتب البيانات المطلوبة بشكل صحيح وادخل رمز التحقق الموجود ثم انقر تسجيل. سوف تصلك رسالة على الهاتف بها رقم قم بإدخاله في خانة كلمة المرور، بعد ذلك قم بتغير كلمة المرور إلى واحدة جديدة. سوف تفتح أمامك صفحة الخدمات اضغط على تعبئة واستكمال الطلب. ستجد أمامك مجموعة كبيرة من البيانات يجب كتابتها ومراجعتها جيدا. قم بالضغط على الإقرار على البيانات ثم اضغط تقديم. سوف يتم مراجعة الطلب وبيان الأهلية والاستحقاق أو غير ذلك.

تطبيق حساب المواطن

المملكة تحرص على التسهيل على المواطنين في الحصول على الخدمات، لهذا قام حساب المواطن بتوفير تطبيق حساب المواطن على الهواتف الذكية الأندرويد والايفون، حيث يمكن تحميل هذا التطبيق بسهولة وفي وقت قليل ليُصبح معك دائما، من خلال هذا التطبيق يمكنك معرفة الدفعات وكافة تفاصيلها من على حسابك الخاص على البرنامج، كما يمكن من خلاله تقديم اعتراض على الاستحقاق وقيمة الدفعة ومتابعة نتيجة هذا الاعتراض، يمكن تحميل التطبيق من خلال المتجر الإلكتروني جوجل بلاي مجانا بدون مقابل.

رقم حساب المواطن

قام حساب المواطن بتوفير رقم مجاني للتواصل مع خدمة عملاء البرنامج مباشرة، من أجل استقبال الاستفسارات الخاصة بالدفعات وتقديم الشكاوى والاعتراضات، وللتواصل عبر رقم حساب المواطن قم بالاتصال على رقم 19912 والذي يكون متاحا خلال جميع أيام الأسبوع عدا الجمعة والسبت من الساعة الثامنة صباحا وحتى العاشرة مساء.

ممكن التواصل مع البرنامج من خلال رقم حساب المواطن صوتك مسموع وهذه الخدمة متوفرة على الموقع الإلكتروني، ومن خلالها يمكن ترك رسالة بالاستفسار أو الشكوى وسوف تحصل على الرد السريع في أقرب وقت ممكن، وتعدد الخدمات هذه يصب في مصلحة المواطن حيث توفر له المملكة طرق مختلفة وسهله للحصول على الخدمات.

متى ينزل حساب المواطن

يتساءل الكثير من المواطنين المستفيدين من الدعم عن متي ينزل حساب المواطن في الحسابات البنكية للمستحقين، من خلال موقعنا نخبر المواطنين بأنه تم صرف الدفعة رقم 43 عن شهر يونيو في الحسابات على رقم الآيبان القديم، وقد بلغت قيمتها 1.9 مليار ريال سعودي.