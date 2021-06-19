قروض للمتقاعدين بدون تحويل راتب بالمملكة مع الشروط و المميزات

قروض للمتقاعدين بدون تحويل راتب، والتي يتم البحث عنها بصفه دائمه في المملكة العربية السعودية من قبل الأشخاص الذين بلغوا سن التقاعد، وتعتبر قروض المتقاعدين بدون تحويل راتب من اهم التمويلات داخل الأراضي السعودية، وتقوم عدد من البنوك بتقديم هذه القروض باعتبارها خدمه مصرفيه كبيره، من بين هذه البنوك قروض للمتقاعدين البنك العربي، وأيضا هنا تمويل المتقاعدين بنك الراجحي وهو من البنوك العريقة داخل المملكة، وأيضا هناك بنك الاستثمار السعودي وهو أيضا يقدم قروض للمتقاعدين بدون تحويل راتب، ومن خلال هذه المقالة سوف نتعرف على كل تفاصيل تمويل المتقاعدين والشروط والمزايا والأوراق المطلوبة.

قروض للمتقاعدين بدون تحويل راتب

نجد دائما عند بلوغ أي شخص سن التقاعد وخروجه على المعاش من المؤسسة التي يعمل بها يبد في البحث عن أي قرض شخصى لعمل مشروع صغير، ويبدأ في البحث عن قرض شخصى للمتقاعدين بدون تحويل راتب، وهنا يبدأ في التفكير ما هي البنوك التي تقدم قروض للمتقاعدين بدون تحويل راتب، ويجد أن هناك اكثر من بنك يقدم هذا القرض ومن اهم هذه البنوك هو تمويل البنك العربي للمتقاعدين وهو من البنوك العربية الكبيرة التي تنتشر فروعه في اغلب الدول العربية من أهمها المملكة العربية السعودية، ولهذا يذهب الشخص المتقاعد إلى بنك العربي للتقديم على هذا القرض، وهناك عدد من الشروط التي يجب توافرها في كل من يريد الحصول على تمويل المتقاعدين بدون تحويل راتب.

مميزات البنك العربي

سهولة اجرائات الحصول على القرض.

يقدم البنك اعلي مبلغ للتمويل.

هامش ربح مميز.

إمكانية تأجيل أول 3 أو6 أقساط بحيث لا تتجاوز مدة التمويل 60 شهراً.

أقساط مريحة تصل إلى 60 شهراً.

إمكـانية إعادة التمويل.

إعـفاء الـورثة من سـداد الأقساط الشهريـة المتـبـقـية في حال الوفاة – لا قدّر الله.

شروط تمويل البنك العربي

الشخص الذي مر عليه العمل في مكان ثابت اكثر من 6 شهور.

أن يكون المتقدم صاحب عمل حر أي انه لا يعمل في أي من الشركات ولا المؤسسات أو المصانع.

أن يكون العمل لديه دخل ثابت.

دائما ما يتم البحث من قبل المتقاعدين عن بنك تقدم خدمات مصرفيه عاليه، وتكون اجرائات الحصول على تمويل شخصى للمتقاعدين سهلة وبسيطه دون تعقيدات، ولهذا نجد أن بنك العربي من البنوك التي يكون التعامل معها سهل وبسيط دو تعقيدات، وانه يقدم بكل سهولة قروض للمتقاعدين بدون تحويل راتب.