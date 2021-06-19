نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المركز الوطني للارصاد توظيف – رابط التسجيل في وظائف المركز الوطني للأرصاد في المقال التالي

عمر شويل - جدة المركز الوطني للارصاد توظيف يعلن توافر عدد 21 وظيفة شاغرة في عدة تخصصات للحاصلين على شهادات الدبلوم، البكالوريوس، الماجستير، الدكتوراة. جاء ذلك وفقا لما أعلنه المركز الوطني للأرصاد في المملكة العربية السعودية اليوم الخميس الموافق 7 ذي القعدة 1442، عن توفر الوظائف الإدارية والهندسية للسعوديين الجنسية، وجاء إعلان وظائف المركز الوطني للارصاد عبر الموقع الإلكتروني.

المركز الوطني للارصاد توظيف

أعلن المركز الوطني للارصاد توظيف عن التخصصات المطلوبة للتقديم عليها من خلال ٢١ وظيفة شاغرة في التخصصات التالية:

إدارة الأعمال، الأداء، المعلومات، المشاريع.

التسويق، علوم البيانات، علوم الحاسب، نظم المعلومات.

الهندسة الصناعية، الكهربائية، الميكانيكية، المعمارية.

هندسة الحاسبات، البرمجيات، الشبكات.

نظم المعلومات الجغرافية.

أبحاث الأرصاد الجوية.

نظريات الأبحاث.

الأرصاد الجوية.

تقنية الأرصاد، التنبؤ.

القيادة، الاستراتيجية، التخطيط.

صحة البيئة.

علوم البيئة.

الصحة العامة.

المركز الوطني للأرصاد وظائف

أعلنت إدارة المركز الوطني للأرصاد عن مواعيد التسجيل في وظائف المركز الوطني للارصاد في الفترة من الخميس الموافق ٧ ذي القعدة، حتى ٢٢ ذي القعدة ١٤٤٢ هجرية. وجاءت مسميات المركز الوطني للأرصاد توظيف كالتالي:

مدير عام البحث والتطوير والابتكار.

مدير عام التقنيات والاتصالات.

مدير عام الاستراتيجية والتسويق.

مدير إدارة التخطيط والأداء.

أخصائي تحسين الطقس ارصاد جوية.

أخصائي النمذجة العددية للمناخ.

أخصائي النمذجة العددية للطقس.

أخصائي خدمات المناخ.

أخصائي التحاليل والتوقعات.

أخصائي ارصاد جوية المنطقة الوسطى.

باحث صحة البيئة.

مدير مشروع.

مشرف محلل محفظة.

أخصائي تخطيط.

أخصائي تخطيط جودة.

محلل نظم معلومات جغرافية.

مطور تطبيقات.

محلل نظم.

مدير نظم.

أخصائي شبكات.

كبير مطوري تطبيقات.

المركز الوطني للارصاد توظيف شروط التقديم

حددت الإدارة العامة للمركز الوطني للأرصاد في المملكة العربية السعودية عن شروط القبول والتسجيل في وظائف المركز الوطني للأرصاد على النحو التالي:

أن يكون التسجيل في وظائف المركز الوطني للارصاد للسعوديين الجنسية فقط. تفرغ المتقدم إلى المركز الوطني للأرصاد توظيف تماما. اجتياز المقابلة الشخصية والاختبارات التحريرية. التقديم على وظائف المركزي الوطني للأرصاد إلكترونيا من خلال إرسال السيرة الذاتية عبر الموقع الإلكتروني للموقع. سيتم استبعاد من لا تنطبق عليه شروط التقديم. إلغاء الوظيفة في حالة لم يتقدم مرشح مناسب.

تسجيل وظائف المركز الوطني للأرصاد

يتم التسجيل في وظائف المركز الوطني للارصاد من خلال الدخول إلى الموقع الإلكتروني للمركز الوطني للارصاد ثم تطبيق الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع المركز الوطني للارصاد.

تسجيل حساب جديد.

الدخول إلى حساب المركز.

اختيار الوظيفية والتخصص المراد التقديم عليها.

كتابة البيانات المطلوبة.

إرفاق المستندات اللازمة للتقديم على الوظيفة.

ويهتم المرصد الوطني للأرصاد الجوية بالمملكة العربية السعودية بوضع المشروعات للأرصاد ومتابعة تنفيذها، تحديد وضوابط الاشتراطات الأرصادية ورفع الاقتراحات إلى الوزارة للاعتماد.