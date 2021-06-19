الاستعلام عن إيداع المساعدة المقطوعة 2021 ومعرفة حالة الطالب الموارد البشرية

المساعدة المقطوعة أحدى الخدمات المالية التي قدمتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للمواطنين السعوديين، التي تسعة من خلالها لتخفيف العبئ المالي على المواطنين الذين يستحقون الحصول عليها، فهناك بعض الشروط التي يجب توافرها فى الفئات التي تحصل على المساعدة المقطوعة، وسنوضح لكم الأن كل ما هو متعلق بمقطوعة الضمان الاجتماعي وموعد صرفها وشروط الحصول عليها والفئات التي تستحقها وأيضاً التعرف على حالة الطلب المقدم.

شروط الحصول على المساعدة المقطوعة من الموارد البشرية

هناك عدة شروط تم وضعها بمعرفة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للحصول على مقطوعة الضمان الاجتماعي من أبرزها:

أن يكون الشخص المتقدم سعودي الجنسية. لا يقل السن عن 35 عام. يقيم فى الأراضي السعودية. ألا يكون قد غادر المملكة لمدة ثلاثة أشهر متواصلة. ألا يمتلك سجل تجاري باسمه. ألا يمتلك عقار أو محال تجارية باسمه. ألا يزيد راتبه الشهري عن 2000 ريال.

فئات سعودية تصرف لها المساعدة المقطوعة 2021

تصرف المساعدة المقطوعة لسيدة الأرملة أو المطلقة.

تصرف مقطوعة الضمان الأجتماعي لأسر السجناء.

أم الأيتام.

السيدة التي فقدت زوجها وتعيل أسرتها.

الأسر الفقيرة فى السعودية.

تصرف للسعوديين فقط، فهي غير متوفره للوافدين والمقيمين بالمملكة.

تصرف مقطوعة الضمان الاجتماعي لمن يقل رابته الشهري عن 2000 ريال.

تصرف لمن لا يملك دخل شهري ثابت.

موعد صرف مقطوعة الضمان الاجتماعي وزارة الموارد البشرية 2021

أكدت وزارة الموارد البشرية أن موعد صرف مقطوعة الضمان الاجتماعي غير محدد وغير ثابت، فهي تصرف مرة واحدة فقط خلال العام، وذلك يكون على حسب الوضع الاقتصادي للسعودية، ومع انتشار فيروس كورونا مؤخراً تسبب فى حدوث أزمة أقتصادية واضحة تسببت فى تأخير صرف المساعدة المقطوعة لمستحقيها حتى الآن.

طريقة التعرف على حالة الطالب المقدم