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عمر شويل - جدة التسجيل في لقاح فيروس كورونا للقادمين إلى السعودية، شددت حكومة المملكة العربية السعودية على ضرورة التسجيل في لقاح فيروس كورونا لجميع الأشخاص من القادمين أو الزائرين والمقيمين في السعودية، لأنه يساعد بشكل كبير في تخطي الإصابة بفيروس كورونا من حيث تقليل الأعراض وحفاظًا على السلامة العامة لجميع المواطنين، وقد ألزمت هيئة الجوازات السعودية جميع القادمين من الخارجين غير السعوديين بالتسجيل في بوابة لقاح فيروس كورونا لأخذه في أقرب وقت وإليكم المزيد من التفاصيل.

ضرورة تسجيل غير السعوديين في لقاح كورونا

قامت مديرية الجوازات العامة في السعودية بإلزام جميع القادمين إلى السعودية الذين لا يحملون الجنسية السعودية بالتسجيل في اللقاح حتى يتم التسريع من عملية دخولهم إلى الأراضي السعودية لأن لقاح فيروس كورونا من الشروط الهامة للتواجد على أرض السعودية ويساهم في تقليل الوقت أثناء التواجد في منافذ الدخول للسعودية.

الفئات المطلوب تسجيلها في لقاح فيروس كورونا

قد توقفت حركة الطيران في الفترة الماضية لجميع دول العالم بسبب فيروس كورونا وكخطوة إجرائية للحد من انتشار الفيروس بين منطقة وأخرى، وقد توقف الطيران الجوي الداخلي والخارجي في السعودية حيث لم يسمح لأي شخص وافد بالدخول إلى الأراضي السعودية أو الخروج منها.

وبعد التوصل للقاح فيروس كورونا سمحت هيئة الطيران بعودة الطيران مرة أخرى ولكن على أن يلتزم كل مواطن وكل مسافر بقواعد دليل الإرشاد للمسافرين والذي يعتبر شرط أساسي به للسفر خارج السعودية أو القدوم للأراضي السعودية هو الحصول على لقاح فيروس كورونا.

وشمل هذا القرار بعض الفئات المحددة من دول معينة قبل دخولها للسعودية منها:

المواطنين القادمين من دول مجلس التعاون الخليجي. الأشخاص المقيمين بالسعودية والمرافقين لهم والمسجلين كمحصنين وغير محصنين في تطبيق توكلنا. الذين يحملون لتأشيرات السفر الجديدة.

ويجب على جميع الفئات الالتزام بما وضعته السعودية من قواعد احترازية ووقائية لسلامة المواطنين والحرص على صحتهم.