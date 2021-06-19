بأقل راتب بدون كفيل وبدون تحويل الراتب التمويل الميسر لدى إمكان

بأقل راتب شهري بالمملكة يستطيع العملاء طلب التمويل الميسر لدى شركة إمكان، حيث يتمكن المواطن الذى يحصل على 2000 ريال سعودي كدخل شهري، طلب التمويل الميسر لدى شركة إمكان للتمويل بالمملكة العربية السعودية، حيث أن هذا التمويل متوفر لجميع عملاء مصرف الراجحي وجميع عملاء المصارف الأخرى، بالمملكة العربية السعودية وهذا التمويل الميسر متاح لشريحة كبيرة من العملاء، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على كل تفاصيل هذا التمويل.

بأقل راتب شهري أحصل على التمويل الميسر لدى إمكان

قرض إمكان الميسر متاح لجميع العملاء بمصرف الراجحي بالمملكة، ومتاح أيضاً لجميع عملاء البنوك الأخرى، وهذا التمويل من إمكان له عدد من المزايا وهي

يتميز التمويل الميسر لدى شركة إمكان للتمويل، بأن التمويل لا يحتاج إلى كفيل أو ضامن.

القرض الميسر من إمكان للتمويل يتميز بأنه لا يحتاج إلى تحويل الراتب.

التمويل الميسر من إمكان يستطيع الحصول عليه العملاء المتقاعدين، داخل المملكة العربية السعودية.

حدد شركة إمكان للتمويل بالمملكة أن العميل، يستطيع سداد قيمة التمويل من مدة تبدأ من 3 أشهر وتصل إلى 24 شهر.

يتميز القرض الميسر بأنه يستطيع الحصول عليه، كل من العملاء بالقطاع الحكومي والعملاء بالقطاع الخاص والعملاء بالقطاع شبة الحكومي.

شروط التمويل الميسر لدى إمكان للتمويل بالمملكة العربية السعودية

القرض الميسر الشخصي لدى إمكان، متاح لعدد كبير من العملاء بالمملكة العربية السعودية، فهو تمويل متوفر دون الحاجة إلى كفيل ودون الحاجة إلى تحويل الراتب، وذلك بشرط توافر عدد من الشروط وهي

يشترط أن يكون العميل المتقدم، يحصل على راتب شهري لا يقل عن 2000 ريال سعودي.

لابد أن يكون عمر المتقدم لا يقل عن 20 عام، لكي يتمكن من الحصول على التمويل.

يشترط أن تكون فترة خدمة المتقدم لا تقل عن 3 أشهر.

لابد من عدم وجود تعثر في تقرير سمه.

المستندات المطلوبة للحصول على التمويل الميسر لدى إمكان

قرض إمكان للتمويل الذى يتميز بأنه لا يحتاج إلى كفيل، ولا يحتاج إلى تحويل الراتب والذى يتميز أيضاً، بسرعة إتمام الإجراءات هناك مستندات بسيطة يجب على المتقدم توفيرها