نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استعلام مخالفات المرور برقم الهوية رقم الاستعلام عن المخالفات المرورية في المقال التالي

عمر شويل - جدة استعلام مخالفات المرور برقم الهوية من الخدمات الإلكترونية الحديثة التي قدمتها وزارة الداخلية السعودية لكافة المقيمين في المملكة، بغرض تسهيل طريقة معرفة قيمة المخالفات المرورية للالتزام بسدادها في وقتها أول بأول وعدم تراكم المخالفات، كما تهدف المملكة على تطوير الخدمات العامة والاستعلامات لتحقيق الرؤية الجديدة التي تهدف إليها، حيث يتم تطبيق خطه لتحويل الخدمات الحكومية إلى خدمات رقمية تتم بشكل إلكتروني.

الاستعلام عن المخالفات المرورية يتم من خلال الدخول إلى منصة أبشر التابعة لوزارة الداخلية، والتي تُعتبر أكبر منصة إلكترونية تُقدم الخدمات للمواطنين والوافدين، حيث أصبحت تضم حوالي 22 مليون مستخدم، ومن أبرز خدماتها الاستعلام عن تأشيرة خروج وعودة والاستعلام عن صلاحية الإقامة، ومن خلال هذا المقال سوف نتناول الحديث عن الاستعلام عن مخالفات المرور برقم اللوحة أو رقم المخالفة ورقم الهوية، كما سنقدم رقم الاستعلام عن المخالفات المرورية ورابط الاستعلام.

استعلام مخالفات المرور برقم الهوية

لمعرفة طريقة استعلام مخالفات المرور برقم الهوية عن طريقة منصة أبشر الإلكترونية قم باتباع الخطوات التالية، لكن يجب العلم بأنه لابد من أن يكون للشخص المستخدم للخدمة حساب مُسجل على المنصة لمعرفة تفاصيل المخالفات:

قم بالدخول على منصة أبشر والضغط على أبشر أفراد. اكتب بيانات حسابك ثم انقر على تسجيل الدخول. قم بالتحقق من خلال كتابة الرقم الواصل لك عبر جوالك وانقر على تسجيل الدخول. من الصفحة الرئيسية للخدمات الإلكترونية اختر منها تفاصيل المخالفات المرورية. ستجد أمامك خيارين وهما المخالفات المسددة والغير مسددة، انقر على المخالفات الغير مسددة. سيظهر لك قائمة بتفاصيل المخالفات التي تريد معرفتها (رقم المخالفة، رقم اللوحة، قيمة المخالفة، مكان المخالفة، حالة وتاريخ السداد، كما ستجد خاصية لتوضيح الموقع الجغرافي للمخالفة على خريطة جوجل).

رقم الاستعلام عن المخالفات المرورية

يمكن الاستعلام عن المخالفات بدون أبشر تجد أن هناك بعض الأفراد لا يمتلكون حساب على منصة ابشر أو لا يعرفون طريقة الوصول للخدمة الإلكترونية، هؤلاء يمكنهم الاتصال على رقم المرور للاستعلام عن المخالفات وهذا الرقم الموحد هو 989، اتصل على هذا الرقم واتبع التعليمات، أو اتصل على رقم 88993 للاستفسار عن المخالفة، كما يمكن التواصل مع خدمة عملاء أبشر للاستعلام وهذا من خلال رقم أبشر الموحد 920020405.

استعلام المخالفات المرورية بالسجل المدني

هناك طريقة اخرى على أبشر يمكن من خلالها الوصول إلى المخالفات المرورية، ولمعرفتها قم باتباع الخطوات التالية:

قم بتسجيل الدخول على ابشر بالطريقة التي ذكرناها في الأعلى.

من صفحة الخدمات الإلكترونية ادخل على خدماتي ومنها الاستعلامات.

قم باختيار المرور ومنها قم بالنقر على الاستعلام عن المخالفات المرورية.

اكتب رقم الهوية او السجل المدني إذا كنت مواطن، ورقم الإقامة إذا كنت مقيم والرمز المرئي، ثم اضغط على عرض وستظهر لك المخالفات المرورية المسجلة عليك.

سداد المخالفات المرورية

بعد معرفة المخالفات المرورية وقيمتها يجب القيام بسدادها وعدم التأخر في ذلك كما نبهت وزارة الداخلية على ذلك، ويمكن سداد المخالفات المرورية إلكترونيا عن طريق الحساب البنكي الخاص بصاحب المخالفة، وعن طريقة الصراف الآلي باستخدام الفيزا، ولمعرفة الطريقة بالتفصيل اتبع الخطوات التالية: