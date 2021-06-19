نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ثلاث باقات من وزارة الحج لموسم الحج هذا العام 1442 في المقال التالي

عمر شويل - جدة ثلاث باقات لموسم الحج 1442، بعد التوقف العام الماضي لأداء الحج جراء الظروف الصحية والوقائية التي مرت بها السعودية وجميع البلاد، أعلنت السعودية عن عودة الحج لهذا العام 1442 ولكن وفق شروط وآليات محددة مع تقليل عدد الحجاج بصورة واضحة ووضع قواعد جديدة وهامة لجميع الحجاج وألزمت الجميع بها، وقد قامت وزارة الحج والعمرة بالإعلان عن إطلاق ثلاث باقات لموسم حج هذا العام بأسعار مختلفة عما مضى بسبب الإجراءات الوقائية الجديدة.

باقات موسم الحج من وزارة الحج والعمرة

تم توفير عدد ثلاث باقات فقط لضيافة الحجاج لهذا العام وتم إطلاقهم تحت مسمى أبراج، وتتساوى تلك الأبراج مع أبراج السنوات الماضية ولكن تختلف في بعض القواعد اتباعًا للإجراءات الاحترازية، أما عن تلك الباقات فهي:

مخيمات

نفس أسعار وقواعد الأعوام السابقة ولكن تم إضافة تكاليف تطبيق الاشتراطات الصحية مع رسوم الإقامة الجديدة مع تكاليف المواصفات، والتي قامت بالتأثير على سعر باقة الحج ولهذا نجد أن سعر هذه الباقة يشمل الانتقال من مكة حتى المشاعر المقدسة يبدأ من 16.560.50 ريال سعودي للشخص الواحد وهذا المبلغ قبل إضافة الضريبة.

الباقة الثانية هي المخيمات

وهي نفس الباقة المقدمة لضيافة مخيمات في الأعوام السابقة ولكن تم وضع بعض التكاليف الإضافية لسد احتياجات الاشتراطات الصحية ورسوم السفر وتكاليف المواصفات، ولهذا قد تم تغيير سعر الباقة شاملةً للانتقال من من وإلى مكة من المشاعر المقدسة ليكون السعر البدائي لها هو 14.381.95 ريال سعودي للشخص الواحد بدون أن تضاف قيمة الضريبة.

الباقة الثالثة هي مخيمات 3

وكذلك نفس الأسعار والبرامج للباقة القديمة ولكن تم إضافة تكاليف إضافية لتوفير الاشتراطات الصحية المطلوبة، وتشمل التنقل من وإلى مكة للمشاعر المقدسة، وبهذا يصير مبلغ الباقة 12.113.95 ريال سعودي للشخص الواحد.