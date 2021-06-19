نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد الإجازة للحج في السعودية 1442 في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد إجازة الحج في السعودية، بمناسبة عيد الأضحى المبارك تقوم السعودية بإعطاء العاملين بالوظائف الحكومية إجازة مطولة حسب أيام عيد الأضحى، وبدء الموظفون بجميع القطاعات في التساؤل عن مواعيد الإجازة القادمة بمناسبة عيد الأضحى وموسم الحج، حتى يتمكنوا من البدء في التخطيط لكيفية استقبال عيد الأضحى مع الأسرة، تعرفوا على موعد إجازة عيد الأضحى في السعودية بدايتها ونهايتها.

عيد الأضحى

أوضحت التقديرات الفلكية أن موعد عيد الأضحى في 10 من شهر ذي الحجة 20 من شهر يوليو وهو أولى أيام عيد الأضحى الذي يستمر لأربعة أيام، وقبل عيد الأضحى يأتي يوم عرفة في 19 من شهر يوليو و9 من شهر ذي الحجة، وبه يصوم المسلمون ويدعون الله سبحانه وتعالى ويكبرون ويهللون طوال اليوم، وهو من أعظم الأيام عند الله سبحانه وتعالى، وبمناسبة عيد الأضحى يقوم المسلمون بذبح الأضاحي لتوزيعها على المحتاجين والأقارب تذكيةً عن النفس.

بداية إجازة الحج في السعودية

أولى أيام الإجازة بمناسبة عيد الأضحى في السعودية في 9 من ذي الحجة وهو يوم عرفة وتستمر حتى انتهاء أيام عيد الأضحى، وبشكل رسمي لم يتم الإعلان عن مواعيد الإجازة الرسمية لعيد الأضحى في السعودية، ولكن كما هو المعتاد فإن الإجازة تنتهي مع انتهاء المناسبة وتبدأ مع بدايتها، لذلك فإن الإجازة تنتهي في الخامس عشر من ذي الحجة وهو اليوم الذي يلي أخر أيام عيد الأضحى، وتنتظر الهيئات الرسمية تحديد موعد بداية عيد الأضحى المبارك بشكل رسمي لتحديد مواعيد الإجازة بمناسبة عيد الأضحى في السعودية.

نهاية إجازة عيد الأضحى في السعودية

يستمر عيد الأضحى 4 أيام مع يوم عرفة الذي يسبق أولى أيام عيد الأضحى، حيث يبدأ من 20 يوليو الموافق 10 ذي الحجة وينتهي في 23 يوليو والموافق 13 ذي الحجة وهو يوم الجمعة، ويوم السبت إجازة رسمية لهذا فإن العودة تكون في 25 يوليو يوم الأحد.