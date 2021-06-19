تعرف على خطوات رابط التسجيل في حملة القرشي للحج 1442

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عمر شويل - جدة خطوات رابط التسجيل في حملة القرشي للحج 1442، تشهد محركات البحث تلك الأيام العديد من التساؤلات من قبل المواطنين وكذلك بالنسبة إلى المقيمين داخل المملكة العربية السعودية عن روابط حملات الحج المختلفة، وجاءت حملة القرشي كإحدى أبرز الحملات التى قامت وزارة الحج بالسعودية بإطلاقها والتي يبحث عنها الكثير من المواطنين.

خطوات التسجيل في رابط حملة القرشي للحج 1442

يمكنكم الدخول إلى رابط التسجيل في حملة القرشي للحج وتسجيل بياناتكم والحجز ضمن رحلات الحج لموسم 2021 عن طريق اتباع التعليمات التالية:

الدخول إلى موقع وزارة الحج والعمرة .

. ثم اختر أيقونة “خدمات إلكترونية”.

بعدها ادخل على العنوان المخصص بحجاج داخل السعودية.

ثم اختر الخانة التي تحمل اسم ” استخراج تصريحات بالحج”.

بعدها املأ البيانات المطلوبة كاملة وبشكل صحيح في أماكنها المخصصة.

ثم قم باختيار برنامج الحج الأنسب لك من البرامج الذي يستعرضها لك الموقع.

بعد قيامك بدفع الرسوم المطلوبة ستصلك رسالة تأكيد التسجيل الالكتروني.

أهم ما يميز حملة القرشي للحج 2021

تعد الحملة من أكثر حملات الحج شهرةً وهي حملة ممهدة لتنظيم رحلات الحج الداخل كل عام في السعودية، كما أن تلك الحملة تحظى بثناء و توصيات كثيرة من قبل المتقدمين ومن شارك فيها من الأشخاص.

بينما تلتزم الحملة أشد التزام بخروج الوفود منظمة بشكلٍ يليق بإسمها وتاريخ رحلاتها، وتمنح اهتمامًا كبيرًا لإجراءات الوقاية من الأمراض وتفادي التزاحم والإصابات حفظًا لأرواح المشاركين، و لحماية حقهم في التمتع برحلة تعتبر من أندر رحلات العمر وأصفاها.

شروط الحج للعام 2021

أعلنت وزارة الحج في السعودية عن عدة شروط للتسجيل في الحج ونواهي للالتزام بضوابط آداء فريضة الحج في مناخٍ صحيٍ هذا العام، خاصةً في ظل ما يعانيه العالم من تخوفات بشأن الوباء المنتشر وتحوراته.

جدير بالذكر أن من أبرز قرارات الوزارة بهذا الشأن هو منع قدوم أفواجٍ للحج من خارج البلاد للعام الثاني على التوالي بسبب الجائحة، والغرض من ذلك أن يتم المحافظة على صحة الجميع من حجاج الداخل.

كما يلزم على المقبلين على التقديم أن يكونوا قد حصلوا على المصل الخاص بالوقاية من كورونا والمعتمد من قبل الوزارة المختصة بشؤون الصحة.