كم أسعار الأضاحي هذا العام 2021 السعودية وطريقة الحجز إلكترونياً

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عمر شويل - جدة من أكثر الأسئلة التي يتم تداولها بين المواطنين في المملكة العربية السعودية هو كم أسعار الأضاحي هذا العام 2021 السعودية، خاصة مع اقتراب موعد عيد الأضحى المبارك للعام الجاري، حيث يرغب عدد كبير من المسلمين في ذبح الأضاحي في كل عام في أول يوم من عيد الأضحى، بهدف التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، ومشاركة حجاج بيت الله في تنفيذ شعائر الرحمن وعبادة الله، لذلك سوف نقدم لكم اليوم أسعار الأضاحي في السعودية هذا العام، وطريقة حجز الأضحية إلكترونياً.

حجز الأضحية عبر الإنترنت في السعودية

يوافق عيد الأضحى يوم 10 من شهر ذي الحجة، والموافق هذا العام يوم 20 من شهر يوليو 2021، لذلك بدء المسلمين في شراء الأضاحي والاستعداد إلى الاحتفال بعيد الأضحى، ويتم حجز الأضحية إلكترونياً من خلال الخطوات التالية:-

يتم الدخول إلى الموقع الخاص بحجز الأضحية.

النقر على حجز موعد، ثم تحديد عدد الأضاحي.

ثم يجب تحديد التاريخ من المواعيد المتاحة.

وتحديد المسلخ المناسب.

وأخيراً يجب كتابة جميع البيانات الشخصية، حتى يتم تأكيد الحجز.

كم أسعار الأضاحي هذا العام 2021 السعودية

من المتعارف عليه أنه يوجد اختلاف كبير في أسعار الأضاحي، وذلك وفقا لنوع الأضحية والوقت التي يتم البيع فيه، حيث يتم ارتفاع الأسعار مع اقتراب موعد عيد الأضحى المبارك، حيث تزداد عملية البيع والشراء بشكل كبير، وفي النقاط التالية توضح لكم أسعار الأضاحي هذا العام في السعودية:-

تبلغ أسعار الأضاحي البربري حوالي 855 ريال.

كما تبلغ أسعار الأضاحي الروماني حوالي 1080 ريال.

تبلغ أسعار أضاحي السواني حوالي 1150 ريال.

أسعار أضاحي النعيمي 14900 ريال.

والجدير بالكر أن موعد عيد الأضحى هذا العام 2021 يصادف 20 يوليو 2021 الموافق 10 ذي الحجة 1442، ويمكن أن يختلف موعد عيد الأضحى من بلد إلى أخرى حسب الرؤية الشرعية لهلال ذي الحجة.