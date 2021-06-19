خطوات استخراج تصريح الحج 2021 و المستندات المطلوبة

خطوات استخراج تصريح الحج الآن اعلنت وزارة الحج والعمرة عن اقتصار أداء شعائر الحج لهذا العام للمواطنين السعوديين فقط والمقيمين على الأراضي السعودية، وعدم السماح بأداء الحج لأي مواطن وافد من دولة أخرى، وذلك للحد من انتشار وباء كورونا، ولذلك قامت السلطات الأمنية المعنية بشئون الحجاج بالتأكيد على جميع المسؤولين عن بعثات الحج الداخلية، بضرورة إعلام الحجاج والتشديد على اصطحاب تصاريح الحج الخاصة بهم، حيث أنه لن يتم السماح بدخول المشاعر المقدسة دون فحص تصريح الحج الرسمي لكل حاج، كما إنها وضحت أنه سيتم السماح بدخول عدد محدود من سيارات الحجاج داخل المشاعر المقدسة، وذلك في ظل الإجراءات الاحترازية، ويمكن التعرف علي شروط وخطوات التسجيل في حملات الحج المجانية 1442.

خطوات استخراج تصريح الحج2021

وضعت وزارة الحج والعمرة مجموعة من الخطوات الواجب اتباعها لاستخراج تصريح الحج، وتتمثل تلك الخطوات فيما يلي:

أن يقوم المستخدم بالدخول على موقع وزارة الحج والعمرة الإلكتروني. قم بالنقر علي أيقونة بوابة الخدمات، ومنها إلى أيقونة خدمات الأفراد. ثم بعد اختيار خدمة ” حجز واستخراج تصريح حج للمواطنين”. سوف يعرض لك جميع البرامج المتاحة للحجز، ثم اختيار البرنامج الأنسب لك. ادخل جميع البيانات الشخصية المطلوبة، ثم أنقر علي زر تقديم الطلب. بعد ذلك قم بسداد الرسوم المقررة لاستخراج التصريح من خلال وسائل الدفع المختلفة والمتاحة. وأخيرا تنبه لسداد الرسوم المقررة خلال ثلاث ساعات من تقديم الطلب لعدم التعرض لإلغاء طلب الحجز.

المستندات المطلوبة لاستخراج تصريح الحج 2021

تأتي ضرورة التعرف على أهم الأوراق والمستندات الواجب توافرها، لكي يتمكن المتقدم من استخراج تصريح الحج ، والتي تتمثل فيما يلي:

قم بكتابة كافة البيانات المطلوبة في نموذج طلب تصريح الحج. إحضار عدد 2 صورة شخصية حديثة للمتقدم مقاس 4×6. تواجد جواز السفر الخاص بالمقيمين بالسعودية من الجنسيات والجاليات المختلفة. ويلزم أيضا للمقيم مستند إثبات الإقامة الحالية بالمملكة ، ويشترط أن يكون جواز السفر بتاريخ ساري المفعول. التصريح الخاص بجهة العمل أو المؤسسة التي يعمل لديها المتقدم. إحضار عقد الحصول على خدمة الحج من إحدى شركات خدمات الحج والعمرة المعتمدة من قبل السلطات السعودية والمنظمة لشئون حجاج الداخل. إرفاق التقرير الطبي الشامل لنوع فصيلة دم المتقدم. الشهادة التي تفيد بحصول المتقدم على كافة التحصينات ضد الحمى الشوكية وفيروس كورونا.

ما هو تصريح الحج

تصريح الحج وهو تلك الوثيقة التي عن طريقها يتم الحصول على موافقة وزارة الحج والعمرة والسلطات السعودية على السماح بأداء مناسك الحج، ويعتبر هذا التصريح هو الشرط الأهم ليتمكن الحجاج من المقيمين داخل المملكة من أداء فريضة الحج بصورة قانونية