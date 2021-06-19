خطوات و رابط التسجيل في حملة الكاف للحج 1442

خطوات ورابط التسجيل في حملة الكاف للحج 1442 من الأمور التي يتم البحث عنها بكثرة حيث أن حملة الكاف واحدة من أفضل الحملات حالياً وهي خاصة بالحج والعمرة، وهذه الحملة تابعة إلى عبد الله صالح الكاف وشركاؤه مع العلم ـن هذه الشركة تتواجد في شارع الستين بمدينة مكة المكرمة وللشركة فروع عديدة على مستوى المملكة العربية السعودية، واليوم سنتناول خطوات التسجيل في حملة الكاف.

خطوات ورابط التسجيل في حملة الكاف للحج 1442

تم تأسيس الحملة لأول مرة في عام 1413هـ وذلك على يد السيد صالح بن أحمد الكاف رحمة الله عليه بالإضافة إلى السيد ثابت بن عبد الله التميمي وكانت الحملة في ذلك الوقت تستوعب ثمانين شخص فقط، وفي عام 1424هـ تم تطوير الحملة إلى أن استوعبت ألفان وسبعمائة شخص.

خطوات التسجيل في حملة الكاف 2021

يجدر بالذكر أن كل المواطنين والوافدين على أراضي المملكة من كل الجنسيات يمكنهم التسجيل في هذه الحملة بشكل إلكتروني بناءً على الخطوات التالية:

الدخول إلى المسار الإلكتروني الرسمي للحجاج .

. يتم الانتقال إلى الخدمات عبر المسار الالكترونية .

. ويتم النقر على حجز الخدمات ويتم طلب خدمة.

يتم إدخال عدد الحجاج واختيار برنامج كاف.

إدخال كافة البيانات الخاصة بالحجاج في حقول البيانات الفارغة.

من ضمن البيانات التي يتم إدخالها رقم الهوية وتاريخ الميلاد.

إظهار الرسوم الواجب دفعها.

بإتباع كل هذه الخطوات سيتم التسجيل في الكاف,

شروط التسجيل في حملة الكاف للحجاج

يوجد العديد من الشروط المختلفة التي يجب أن تتوافر في المتقدم إلى الحملة، وذلك لأن شروط التقديم في حملة الكاف تأتي كالآتي: