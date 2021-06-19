نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد وقفة عرفة وعيد الأضحى 2021 في السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، يرغب الجميع في معرفة موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى بالسعودية 2021، حيث يستعد جميع المسلمين في جميع أنحاء العالم إلى الاحتفال بعيد الأضحى. وخاصة أن هذا العيد من الأعياد المفضلة لدى جميع الأمة الإسلامية، نظراً للطقوس المختلفة والتقرب إلى الله بالحج وذبح الأضحية. ولذلك نقدم لكم في هذا المقال موعد يوم عرفة في السعودية. حتى يستطيع الجميع من الاستعداد إلى الاحتفال بعيد الأضحى على أكمل وجه.

موعد وقفة عرفة 2021

من المقرر أن يتم تحديد غرة شهر ذي الحجة في يوم 29 من شهر ذي القعدة، ويتم تحديد موعد يوم عرفات بعد تحديد غرة هذا الشهر. ومن المحتمل أن يكون يوم عرفات في هذا العام في يوم 19 من شهر يوليو القادم. ومن الجدير بالذكر أنه حتى الآن لم يتم الإعلان بشكل رسمي عن موعد يوم عرفات في المملكة العربية السعودية. وفي حالة الإعلان عن اليوم بشكل رسمي، سوف نوافيكم بكل جديد.

موعد عرفات وعيد الأضحى 2021

من أكثر ما يتم البحث عنه في الأيام الحالية من كل عام هو م عدد عيد الأضحى المبارك ويوم عرفات، حيث يرغب عدد كبير المسلمين الاستعداد إلى حج البيت في الأيام السابقة لعيد الأضحى المبارك. ومن المحتمل أن يكون عيد الأضحى المبارك في يوم 20 من شهر يوليو القادم. ولكن حتى الآن لم يتم اعتماد هذا التاريخ من قبل الخبراء في المملكة العربية السعودية. ومن المقرر أن يتم الإعلان عن موعد عيد الأضحى في اليوم التاسع والعشرين من شهر ذي القعدة.

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أدعية صلاة عيد الأضحى

من أفضل الأدعية التي يستحب الدعاء بها في صلاة عيد الأضحى كما يلي:-

اللّـهُمَّ أهْلَ الْكِبْرِياءِ وَالْعَظَمَةِ، وَأهْلَ الْجُودِ وَالْجَبَرُوتِ، وَأهْلَ الْعَفْوِ وَالرَّحْمَةِ، وَأهْلَ التَّقْوى وَالْمَغْفِرَةِ. أسْاَلُكَ بِحَقِّ هذَا الْيَومِ الَّذي جَعَلْتَهُ لِلْمُسْلِمينَ عيدًا، وَلمحَمَّد صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ ذُخْرًا وَشَرَفًا وَمَزيْدًا، أنْ تُصَلِّيَ عَلى مُحَمَّد وَآلِ مُحَمَّد، وَأنْ تُدْخِلَني في كُلِّ خَيْر أدْخَلْتَ فيهِ مُحَمَّدًا وَآل مُحَمَّد، وَأنْ تُخْرِجَني مِنْ كُلِّ سُوء أخْرَجْتَ مِنْهُ مُحَمَّدًا وَآلَ مُحَمَّد صَلَواتُكَ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمْ. اللّـهُمَّ إنّي أسْاَلُكَ خَيْرَ ما سَأَلَكَ مِنْهُ عِبادُكَ الصّالِحُونَ، وَأعُوذُ بِكَ مِمَّا اسْتعاذَ مِنْهُ عِبادُكَ الصّالِحُونَ.