نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل شخصي بالتورق والمرابحة عبر النايفات للمنتجات التمويلية في المقال التالي
تمويل شخصي بالتورق ، تعتمد شركة النايفات العديد من التمويلات المالية للأفراد والمنشآت ومن ضمنها تمويل شخصي بصيغة التورق والمرابحة ، وبسبب الحاجات المالية للعوائل السعودية بخصوص امتلاك سيارة أو تجديد أثاث المنزل تقوم شركة النايفات لهذا السبب بتوفير سيولة نقدية عبر التمويل الشخصي للأفراد بصيغة المرابحة والتورق والتي تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، وقد أرفقت الشركة عدة مزايا مع التمويل من ضمنها فترة تسديد الأقساط على عدد شهور مريح.
تمويل شخصي بالتورق والمرابحة عبر شركة النايفات للمنتجات والخدمات المالية
يحصل المستفيد من تمويل النايفات الشخصي على بعض المزايا والمنافع التي ستكون إلى جانب التمويل، وهي موضحة على النحو الآتي:
- أولا التوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية وأحكامها وضوابطها
- توفر هامش ربح منافس وثابت
- فترة تسديد الأقساط من الممكن أن تصل إلى خمسة أعوام وبشكل شهري
- إمكانية التمويل بمبلغ يصل إلى نحو 300 ألف ريال سعودي.
رابط تمويل نايفات الشخصي للأفراد وما هي التمويلات الأخرى المتاحة عبر الشركة
لمن يود الاطلاع على المزيد من التفاصيل حول التمويل الشخصي الجديد يمكنه الدخول فورا إلى رابط موقع شركة النايفات للتمويل الشخصي والاطلاع على جميع العروض المتاحة سواء كان للأفراد أو للشركات والمنشأة بمختلف أحجامها الصغيرة والمتناهية الصغر والمتوسطة، من جهة ثانية وضعت الشركة أمثلة توضيحية للتمويلات المتاحة للأفراد والشركات، من ضمنها التمويل الذكي أو كما يسمى بـ التمويل بدون كفيل ومثال آخر عن تمويل مع كفيل بالإضافة إلى أمثله عن تمويل المنشآت المتوسطة والصغيرة بمختلف مدد الأقساط.
أمثلة عن تمويل التورق والمرابحة بدون كفيل
- مبلغ التمويل الشخصي يبلغ حوالي 95 ألف ريال سعودي وتسديد الأقساط يكون على فترة خمسة أعوام بمبلغ شهري يعادل 2.824 ريال سعودي، بالإضافة إلى نسبة الربح السنوي والتي تبلغ 29.96
- المثال الثاني ويبلغ مبلغ التمويل فيه 50 ألف ريال سعودي على ثلاث سنوات بمبلغ ربح سنوي 30.53 أما حجم القسط فسيكون 2.005 ريال سعودي
- المثال الأخير 20.000 ريال سعودي، وبمدة تسديد سنة واحدة، بالإضافة إلى نسبة ربح سنوي يبلغ 60.65 بالإضافة إلى قسط شهري يصل إلى نحو 2.076 ريال سعودي.
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