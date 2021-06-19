دوت الخليج – واس صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم المقدم بدر السحيباني بأن الجهة المختصة بشرطة المنطقة تمكنت من القبض على مواطن من أرباب السوابق في العقد الرابع من العمر، لارتكابه عدة جرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي، تمثلت في سكب مادة قابلة للاشتعال على (5) مركبات وإحراقها، وجرى إيقافه واتُّخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وأحيل إلى فرع النيابة العامة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شرطة القصيم: القبض على شخص عمد إلى سكب مادة قابلة للاشتعال على المركبات وإحراقها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صحيفة بلادي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.