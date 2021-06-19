بدون كفيل عرض تقسيط هيونداي أكسنت سمارت 1.4 من عبداللطيف جميل بـ 1063 ريال سعودي

لازالت عروض شركة عبداللطيف جميل مستمرة. أما عرض اليوم فيمكنك تقسيط سيارة أكسنت 2021 سمارت 1.4 بدفعات شهرية تصل لـ 1063 ريال سعودي. مع فترة سداد تصل لـ 1063 ريال سعودي. وسننتقل إلى التفاصي الأخرى في العرض.

عروض تقسيط هيونداي من عبداللطيف جميل بأقل من 2000 ريال سعودي شهري

يمكنك الاستمتاع بالعرض وتحصل على سيارة من خلال التمويل من خلال عروض التأجيل التمويلي. والتي توفرها شركة عبداللطيف جميل المتحدة للتمويل. من خلال مجموعة من الفروع المنتشرة في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية. وهناك مجموعة من المميزات من هذه العروض والتي سنذكرها في الفقرة القادمة بإذن الله تعالى.

المميزات الخاصة بعرض تقسيط هيونداي عبداللطيف جميل أقل من 2000 ريال سعودي شهريًا

من أهم المميزات التي توفرها شركة عبداللطيف جميل من العروض كالتالي:

لا توجد أي مصاريف إدارية. لا توجد أي دفعة أولى أي أنك لن تحمل هم إنفاق الدفة الأولى. بدون كفيل وهذا شرط مهم جدًا. وذلك لأن العديد من العاملين في المملكة العربية السعودية، قد يحتاجون إلى كفيل يساعدهم على التمتع بمزايا وعروض التقسيط. وهو معتمد من الهيئة الشرعية الموجودة في البلاد. أي أنه حلال وفق الهيئة الشرعية ولا يوجد فيه شبهة ربا، وهذا أمر جيد جدًا.

مواصفات وسعر هيونداي أكسنت سمارت 1.4 من عبداللطيف جميل بـ 1063 ريال سعودي

بالنسبة للسيارة هيونداي اكسنت SMART 2021 هي سيارة من فئة سيارات سيدان. وكذلك ونوع دفع العجلات فيها دفع أمامي. بالإضافة إلى ذلك حجم محرك السيارة هو 1.4 لتر وعدد الاسطوانات هو 4 اسطوانات لتوليد قوة بمقدار 100 حصان. أما بالنسبة لـ ناقل الحركة في هيونداي اكسنت SMART 2021 هو أوتوماتيك 6 سرعات ونوع الوقود او نظام المحرك هو بنزين. ومن الجدير بالذكر ان معدل استهلاك الوقود هو 18.1 كيلومتر لكل لتر. بالنسبة للترفيه والتكنولوجيا، توفر هذه السيارة اتصال يو اس بي. وسعر هيونداي اكسنت SMART 2021 يبدأ من 64325 ريال سعودي.

مميزات سيارة هيونداي اكسنت سمارت 2021