عروض كيا البنك الأهلي 2021 ومعرفه شروط العروض وكيفيه الحصول عليها

عروض كيا البنك الأهلي 2021 من اهم العروض التي اطلقها البنك الأهلي حديثا بالمملكة والتي اعلن عنها البنك عبر صفحته الرسمية علي مواقع التواصل الاجتماعي. كما تم الإعلان حديثا أيضا علي مجموعه من عروض السيارات الرائعة مثل عروض الراجحي علي نيسان 2021 والمقدمة بالتعاون مع نيسان بترومين وتم الإعلان أيضا عن عروض تويوتا البنك الأهلي لجميع مواطنين المملكة وأقساط ميسره من التمويل التأجيري. والآن ومن خلال هذه المقالة سوف نقوم بتوضيح العروض بالتفصيل ومعرفه الشروط وكيفيه التقديم الكترونيا.

شروط عروض كيا البنك الأهلي

كما اعلن البنك الأهلي علي عده شروط في العروض والتي سوف نوضحها من خلال الأتي:

البنك لا يمثل التوكيل.

يتم احتساب الأقساط الشهرية ومعدل النسبة السنوي علي نسبه تامين 3.75% وعلي فتره سداد 5 سنوات.

يمكن للعميل اختيار مبلغ الدفعة الأولي المناسبة وتصميم الأجرة الشهرية التي تكون مناسبه له.

تطبق الشروط والأحكام الخاصة والتابعة لكل من البنك والوكالة.

تم احتساب الأجرة الشهرية بناء علي سعر الفئة الأساسية للسياره.

العروض ساريه حتي 30 يونيو 2021.

بالإضافة إلي ذلك العروض بدون دفعه أولي و 35% من سعر السيارة دفعه أخيرة وبدون رسوم إدارية.

سيارات عروض كيا

شملت العروض باقة هائله من سيارات كيا التي تم إطلاقها حديثا بالمملكة والتي سوف نوضحها بالتفصيل من خلال الأتي:

بيكانتو 2020 بقسط 620 ريال وبمعدل نسبه سنوي 5.89%.

اوبتيما 2020 بقسط شهري 1101 ريال وبمعدل نسبه سنوي 5.73%.

سيراتو 2020 بقسط شهري 857 ريال وبمعدل نسبه سنوي 5.79%.

تيلورايد 2021 بقسط شهري 1995 ريال وبمعدل نسبه سنوي 8.52%.

سيلتوس 2020 بقسط شهري 1007 ريال وبعدل نسبه سنوي 5.75%.

سبورتاج 2020 بقسط شهري 1166 ريال وبمعدل نسبه سنوي 5.72%.

كادينزا 2020 بقسط شهري 1452 ريال وبمعدل نسبه سنوي 5.69%.

كيفيه الحصول علي عروض كيا

بالإضافة إلي ذلك انه تم الإعلان من قبل البنك الأهلي عن طريقه وكيفيه الحصول علي العروض وهو عن طريق زياره احد فروع البنك الموجودة جميع أنحاء المملكة أو زياره احد فرع كيا الجبر بالمملكة. كما اعلن أيضا البنك علي الرقم المجاني 920000891 والذي تم تخصيصه للاستفسار عن العروض إذا كنت تستخدم الجوال أو التقديم عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك الأهلي وتعبئه نموذج تمويل الأهلي التأجيري.