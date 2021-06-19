نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط الحج لهذا العام 2021 من خلال رابط وزارة الحج والعمرة السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة أقرت وزارة الحج والعمرة السعودية بمجموعة من الشروط للحج لعام 2021 للمقيمين والمواطنين على الأراضي السعودية الذي وصل عددهم إلى 60 ألف حاج، وكانت هذه الشروط مهمة من أجل الحد من تطورات فيروس كورونا المستجد وذلك بغرض أن يتم المحافظة على صحة جميع المواطنين والحد من انتشار هذا الوباء، وسنتناول معكم في الأسطر التالية هذه الشروط وفقاً لما تناولته وكالة الأنباء السعودية.

شروط الحج لهذا العام 2021 من خلال رابط وزارة الحج والعمرة السعودية

من أجل السيطرة على الحج والعمرة لعام 2021م قامت وزارة الحج السعودية بوضع عدد من الشروط والتشديدات منها الحالة الصحية للحاج فلابد ان يكون خالي تماماً من أي مرض مزمن، وأن يكون الحاج من الفئات العمرية المصرح بها للحج وتتراوح من 18 عام إلى 65سنة، ويجب أن يكون حاصل على اللقاح.

وأعلنت الوزارة في بيان رسمي لها أن الحكومة السعودية تعمل جاهدة من أجل الحفاظ على سلامة الحجاج وأمنهم وذلك للامتثال للتعاليم الدينية التي منها ضرورة حفظ النفس البشرية، وأقرت الوزارة أنها قدمت خدماتها بكل إخلاص ودقة في السنوات الأخيرة لأكثر من 150 مليون حاج لذلك هي قادرة للتصدي للظروف الحالية والعمل على حماية صحة الحجاج، ويتم هذا من خلال رابط وزارة الحج والعمر السعودية.

الشروط والمعايير الصحية والتنظيمية الخاصة بأداء فريضة الحج

من خلال رابط التسجيل في حملات الحج المختلفة، ولكن في البداية يجب أن تتعرف على شروط التسجيل والتي تتمثل فيما يلي:

عدد الحجاج لعام 1442هـ سيصل إلى 60 ألف حاج للمقيمين والمواطنين في المملكة العربية السعودية.

من الضروري أن تكون الحالة الصحية للحجاج جيدة وخالية تماماً من الأمراض المزمنة مثل داء السكري والضغط وأمراض القلب.

أداء مناسك الحج تقتصر على الفئات العمرية من 18 إلى 65 عاماً.

يجب أن يكون الحاج حاصل على جرعة واحدة على الأقل من اللقاح وأن يكون مضى عليها على الأقل 14 يوم.

بناء على هذه الشروط سوف يتم الحد من انتشار الوباء والمحافظة على صحة جميع المواطنين الموجودين في المكان، ويرغب المواطنين أيضًا التعرف على حقيقة وجود حج مجاني.