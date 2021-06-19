نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فروع البنك السعودي للاستثمار فتح حساب وعنوان أقرب فرع علي مستوي المملكة في المقال التالي
عمر شويل - جدة فروع البنك السعودي للاستثمار ، فرع البنك السعودي للاستثمار البنك السعودي للاستثمار هو مؤسسة مالية خاضعة لإشراف مؤسسة النقد العربي السعودي وقد تم تأسيسه كشركة مساهمة سعودية.
وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم م/31 بتاريخ 25 جمادى الثاني 1396 الموافق 23 يونيو 1976، وبدأ تقديم الخدمة للعملاء 25 ربيع الأول 1397 الموافق 16 مارس 1977، ورقم السجل التجاري له 1010011570.
شركاء البنك السعودي للاستثمار
نجح البنك السعودي للاستثمار في تأسيس مشاريع مشتركة وشركات تابعة ، مثل أمريكان إكسبريس ، سعودي أنتيلوب ليسينج ، أملاك العالمية للتمويل والتطوير العقاري ، وشركة سماسرة الاستثمار. تلبية احتياجات العملاء من الخدمات المصرفية الاستثمارية وتداول الأسهم وإدارة الأصول والتأجير والرهن العقاري والتأمين وخدمات بطاقات الائتمان.
قائمة مساهمي البنك
البنك شركة مدرجة في السوق وتشمل قائمة المساهمين فيه: الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية ، الإدارة العامة للمعاشات التقاعدية ، والعديد من المؤسسات العامة والشركات والأفراد السعوديين. بالإضافة إلى خدمات الاستثمار ، يقدم البنك السعودي للاستثمار أيضًا العديد من الخدمات المصرفية للعملاء المختلفين (سواء الشركات أو الأفراد) ، حيث يوفر التمويل للقطاع الصناعي والتمويل التجاري (بما في ذلك عمليات الاستيراد والتصدير) لأنه يمثل التزام البنك بتطوير القطاع الخاص. والصناعة والتجارة
فروع البنك السعودي للاستثمار
فرع مكة المكرمة
800-124-800 مكة المكرمة
البديعة
800-124-8000 الرياض
البوادي
800-124-8000 جدة
التخصصي
800-124-8000 الرياض
الخبر – الإقليمي
800-124-8000 الخبر
الروضة
800-124-8000 الرياض
الريان
800-124-8000
الرياض
الزلفي
800-124-8000
الزلفي
فرع الرحمانية
800-124-8000
الرياض
فرع الدمام (قسم السيدات)
800-124-8000
الدمام
فرع الخرج
800-124-8000
الخرج
فرع الجبيل
800-124-8000
الجبيل
فرع الجامعة
800-124-8000
جدة
فرع الادارة العامة (قسم السيدات)
800-124-8000
الرياض
فرع الادارة العامة
800-124-8000
الرياض
فرع الأحساء
800-124-8000
المبرز
فرع احد رفيدة
800-124-8000
احد رفيدة
فرع أحد
800-124-8000
الدمام
فرع أبها
800-124-8000
أبها
شارع الأمير سلطان
800-124-8000
جدة
خريص
800-124-8000
الرياض
حفر الباطن
800 124 8000
حفر الباطن
حائل
800-124-8000
حائل
جدة – الإقليمي
800-124-8000
جدة
النزهة
800-124-8000
الرياض
الملز
800-124-8000
الرياض
العقيق
800-124-8000
الرياض
الزلفي
800-124-8000
الزلفي
الريان
800-124-8000
الرياض
الروضة
800-124-8000
الرياض
الخبر – الإقليمي
800-124-8000
الخبر
التخصصي
800-124-8000
الرياض
البوادي
800-124-8000
جدة
البديعة
800-124-8000
الرياض
فرع مكة المكرمة
800-124-8000
مكة المكرمة
شروط فتح حساب البنك لسعودي للاستثمار
الشروط التي يجب توافرها لفتح الحساب :
- يجب ألا يقل عمر المواطنين العرب الذين يرغبون في فتح حساب عن 15 عامًا ولديهم بطاقة هوية سارية البنك السعودي للاستثمار .
- بالنسبة للأطفال من دول مجلس التعاون الخليجي الذين لديهم جوازات سفر سارية ولهم عنوان دائم في المملكة العربية السعودية ، يجب أن يبلغوا من العمر 18 عامًا أو أكثر.
- بالنسبة للمقيمين ، يجب أن يبلغوا من العمر 18 عامًا أو أكثر وأن يكون لديهم بطاقة هوية سارية.
وديعة المرابحة لبنك السعودي للاستثمار
- بدون رسوم إدارية ، يمكن لأي عميل لديه حساب مصرفي استخدام الإيداع.
- مرونة في فترات الاستثمار المتاحة حيث تتراوح فترة الاستثمار من شهر واحد إلى 12 شهرًا.
- يبدأ الحد الأدنى للاشتراك في البرنامج بـ 50.000 ريال ، لكن بمبالغ مستثمرة من 50.000 إلى 100.000 ريال ، يكون الحد الأدنى لمدة الاستثمار 3 أشهر.
- يمكنك الاستثمار بالريال السعودي والدولار واليورو. عزيزي القارئ بعد التعرف على فروع البنك السعودي للاستثمار والحسابات المتوفرة في البنك يمكنك الاطلاع على مزيد من التفاصيل حول الخدمات المصرفية التي يقدمها البنك .
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