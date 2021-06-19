نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فروع البنك السعودي للاستثمار فتح حساب وعنوان أقرب فرع علي مستوي المملكة في المقال التالي

عمر شويل - جدة فروع البنك السعودي للاستثمار ، فرع البنك السعودي للاستثمار البنك السعودي للاستثمار هو مؤسسة مالية خاضعة لإشراف مؤسسة النقد العربي السعودي وقد تم تأسيسه كشركة مساهمة سعودية.

وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم م/31 بتاريخ 25 جمادى الثاني 1396 الموافق 23 يونيو 1976، وبدأ تقديم الخدمة للعملاء 25 ربيع الأول 1397 الموافق 16 مارس 1977، ورقم السجل التجاري له 1010011570.

شركاء البنك السعودي للاستثمار

نجح البنك السعودي للاستثمار في تأسيس مشاريع مشتركة وشركات تابعة ، مثل أمريكان إكسبريس ، سعودي أنتيلوب ليسينج ، أملاك العالمية للتمويل والتطوير العقاري ، وشركة سماسرة الاستثمار. تلبية احتياجات العملاء من الخدمات المصرفية الاستثمارية وتداول الأسهم وإدارة الأصول والتأجير والرهن العقاري والتأمين وخدمات بطاقات الائتمان.

قائمة مساهمي البنك

البنك شركة مدرجة في السوق وتشمل قائمة المساهمين فيه: الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية ، الإدارة العامة للمعاشات التقاعدية ، والعديد من المؤسسات العامة والشركات والأفراد السعوديين. بالإضافة إلى خدمات الاستثمار ، يقدم البنك السعودي للاستثمار أيضًا العديد من الخدمات المصرفية للعملاء المختلفين (سواء الشركات أو الأفراد) ، حيث يوفر التمويل للقطاع الصناعي والتمويل التجاري (بما في ذلك عمليات الاستيراد والتصدير) لأنه يمثل التزام البنك بتطوير القطاع الخاص. والصناعة والتجارة

فروع البنك السعودي للاستثمار

فرع مكة المكرمة

800-124-800 مكة المكرمة

البديعة

800-124-8000 الرياض

البوادي

800-124-8000 جدة

التخصصي

800-124-8000 الرياض

الخبر – الإقليمي

800-124-8000 الخبر

الروضة

800-124-8000 الرياض

الريان

800-124-8000

الرياض

الزلفي

800-124-8000

الزلفي

فرع الرحمانية

800-124-8000

الرياض

فرع الدمام (قسم السيدات)

800-124-8000

الدمام

فرع الخرج

800-124-8000

الخرج

فرع الجبيل

800-124-8000

الجبيل

فرع الجامعة

800-124-8000

جدة

فرع الادارة العامة (قسم السيدات)

800-124-8000

الرياض

فرع الادارة العامة

800-124-8000

الرياض

فرع الأحساء

800-124-8000

المبرز

فرع احد رفيدة

800-124-8000

احد رفيدة

فرع أحد

800-124-8000

الدمام

فرع أبها

800-124-8000

أبها

شارع الأمير سلطان‬

800-124-8000

جدة

خريص

800-124-8000

الرياض

حفر الباطن

800 124 8000

حفر الباطن

حائل

800-124-8000

حائل

جدة – الإقليمي

800-124-8000

جدة

النزهة

800-124-8000

الرياض

الملز

800-124-8000

الرياض

العقيق

800-124-8000

الرياض

الزلفي

800-124-8000

الزلفي

الريان

800-124-8000

الرياض

الروضة

800-124-8000

الرياض

الخبر – الإقليمي

800-124-8000

الخبر

التخصصي

800-124-8000

الرياض

البوادي

800-124-8000

جدة

البديعة

800-124-8000

الرياض

فرع مكة المكرمة

800-124-8000

مكة المكرمة

شروط فتح حساب البنك لسعودي للاستثمار

الشروط التي يجب توافرها لفتح الحساب :

يجب ألا يقل عمر المواطنين العرب الذين يرغبون في فتح حساب عن 15 عامًا ولديهم بطاقة هوية سارية البنك السعودي للاستثمار .

بالنسبة للأطفال من دول مجلس التعاون الخليجي الذين لديهم جوازات سفر سارية ولهم عنوان دائم في المملكة العربية السعودية ، يجب أن يبلغوا من العمر 18 عامًا أو أكثر.

بالنسبة للمقيمين ، يجب أن يبلغوا من العمر 18 عامًا أو أكثر وأن يكون لديهم بطاقة هوية سارية.

وديعة المرابحة لبنك السعودي للاستثمار