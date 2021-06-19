بدون كفيل وبأقل راتب تمويل سريع ميسر لدى إمكان للتمويل

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عمر شويل - جدة بدون كفيل وبأقل راتب شهري، يستطيع العميل الحصول على تمويل شخصي لدى إمكان للتمويل، صممت شركة إمكان للتمويل، بالسعودية عروض تمويليةسريعة، حيث يستطيع العميل الحصول على التمويل، من خلال تحميل تطبيق إمكان للتمويل، حيث يبدأ العميل فى تحميل التطبيق ،ثم بعد ذلك يتم إدخال البيانات المطلوبة، وبعد تطبيق الأحكام والشروط، تأتى مرحلة إيداع مبلغ التمويل في حساب العميل.

بدون كفيل وبأقل راتب تمويل شركة إمكان للتمويل بالسعودية

توفر الآن شركة إمكان للتمويل بالسعودية، تمويل شخصي إضافي، حيث يستطيع العميل الحصول على تمويل إضافي، إثناء وجود تمويل أخر قائم، حيث أن التمويل الإضافي من شركة إمكان، لا يحتاج إلى كفيل، ويتمكن العميل الحصول على مبلغ تمويل، يصل إلى 2 مليون ريال سعودي

التمويل الإضافي من شركة إمكان للتمويل بالسعودية، يتميز بأن قيمة التمويل تبدأ من ، 5000 ريال سعودي ويصل حتى 2 مليون ريال سعودي.

يستطيع العملاء العاملين بالقطاع الخاص ، الحصول على تمويل يصل قيمة إلى 1500000 ريال سعودي.

التمويل الإضافي من شركة إمكان للتمويل متوفر، بفترات سداد ميسرة ومرنة، تبدأ من 12 شهر وتصل حتى 60 شهر.

يتميز القرض الإضافي من إمكان، بوجود قرض قائم مع سجل ائتماني جيد.

شروط التمويل الإضافي من إمكان بالمملكة العربية السعودية

القرض الإضافي من إمكان للتمويل بالسعودية، متاح لجميع العملاء العاملين بالقطاع الحكومي، والعاملين بالقطاع شبة الحكومي والخاص، وبدون كفيل حيث لا يحتاج العميل إلى ضامن، من أجل الحصول على التمويل الإضافي من إمكان وهناك شروط، يجب توافرها لدى العميل المتقدم، لكي يستطيع الحصول عليه وهي

القرض الإضافي من إمكان، متاح للعملاء السعوديين بالمملكة.

التمويل الإضافي من إمكان، متاح للمواطنين السعوديين، بالقطاع الحكومي والخاص وشبة الحكومي.

يستطيع العملاء المتقاعدين طلب التمويل ، الإضافي لدى إمكان للتمويل بشرط، أن لايزيد عمر المتقدم عن 70 عام.

يشترط أن يكون المتقدم عمره لا يقل عن 20 عام ،وقت طلب التمويل من إمكان ويشترط ان ، لا يتعدى السن عن 60 عام.

لابد أن يكون الحد الأدنى للراتب الشهري، للمتقدم 2000 ريال سعودي.

لابد ان يكون الحد الأدنى للدخل الشهري للعميل المتقاعد، لا يقل عن 1900 ريال سعودي كحد أدنى.

خطوات الحصول على التمويل الإضافي من إمكان للتمويل بالسعودية

شركة إمكان للتمويل تعمل على توفير الوقت للعميل، لذلك وفرت له امكانية طلب التمويل، من خلال خطوات بسيطة، حيث تبدأ بتحميل تطبيق إمكان، ثم تأتى بعد ذلك الخطوة الثانية فى أدخال المعلومات المطلوبة، ثم تأتى المرحلة الأخيرة وهى إيداع التمويل.