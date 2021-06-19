المركز الوطني للقياس يعلن نتائج اختبار التحصيل الدراسي للفترة الأولى

نذكر من خلال هذا المقال أن المركز الوطني للقياس يعد من أكثر عمليات البحث في الفترة الأخيرة حيث أعلن عن نتائج اختبار التحصيل الدراسي للمرحلة الأولي لهذا العام ١٤٤٢هـ، حيث أوضح أنه يمكن الاستعلام عن نتائج الاختبارات من خلال تطبيق توكلنا، و نوضحه من خلال موقعنا من خلال عدة خطوات، كما أضاف المركز الوطني للقياس عبر حسابه الرسمي في تويتر ، كما أنه سوف يتم إرسال النتائج عبر البريد الإلكتروني المسجل في النظام ، ” مع أرق تمنياتنا لجميع أبنائنا الطلاب وبناتنا الطالبات بالتوفيق والنجاح ” .

خطوات الاستعلام عن نتائج التحصيلي

من خلال تحميل تطبيق توكلنا . ثم التسجيل في التطبيق . تسجيل الدخول في التطبيق، وسوف تظهر النتيجة فور دخولك على التطبيق وذلك على هيئة إشعار.

أهمية الاختبارات التحصيلية عبر قياس

وحيث أن الاختبارات التحصيلية هي تهدف إلى قياس مدى استيعاب الطالب وقدرته على اجتياز الامتحان، وذلك خلال فترة دراسة الطالب في مرحلة الثانوية العامة على مدار الثلاث سنوات في التخصصات النظرية والعلمية، ويتم توزيع هذه الأسئلة بواقع 50% في مقررات الصف الثالث الثانوي، أما بالنسبة للصف الثاني الثانوي 30% والصف الأول الثانوي 20%، ويكون مدة هذا الاختبار ساعتان فقط ، ويكون الاختبار مقسم إلى 5 أقسام، و كل قسم منهم يستغرق 25 دقيقة.

ومن الجدير بالذكر أن تطبيق توكلنا قد أوضح في وقت مضى تفاصيل عدة تتعلق بالاختبار التحصيلي، ومن ضمن هذه التفاصيل جاء رداً على استفسارات عدداً من الطلاب حول طريقة الاستعلام عن نتيجة التحصيلي، وأكدت أنه يمكن للطلاب الدخول على تطبيق توكلنا ومن بعدها الانتقال إلى الشاشة الرئيسية وعند رصد النتيجة من هيئة تقويم التعليم والتدريب سوف ينبه المستخدم ويظهر نافذة منبثقة فيها نوع الاختبار والنتيجة، ومن جانبه أكد التطبيق بدوره : “إنه سوف تختفي النتيجة مباشرة بعد الضغط على موافق ومعرفة نتيجة الاختبار”.

اختبارات التحصيلية عبر المركز الوطني قياس:

ينتظر العديد من الطلاب في هذا الوقت من كل عام لحظة الإعلان عن نتائج الاختبارات التحصيلية الدراسية للفترة الأولى، ويتم ذلك من خلال الدخول على الرابط الرسمي للمركز الوطني قياس، بالإضافة إلى تسجيل الدخول ثم كتابة رقم السجل المدني وكلمة المرور ثم تسجيل ويتم ظهور النتيجة.