نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كشف نقاط فضاء أولياء التلاميذ بالجزائر لجميع المستويات لعام 2021 في المقال التالي
كشف نقاط فضاء أولياء التلاميذ ، قد أشارت مديرية التربية بشرق الجزائر إلى أن عملية تصحيح أوراق الامتحان للتعليم الابتدائي شارفت على الانتهاء. موضحًا أن عملية تصحيح النماذج تمت في ظروف جيدة وأنه لم تحدث أي صعوبات. وقرب موعد إعلان نتيجة الشهادة الابتدائية الجزائرية حيث أشارت مديرية التربية بشرق الجزائر إلى أن عملية تصحيح أوراق الامتحان للتعليم الابتدائي شارفت على الانتهاء. موضحًا أن عملية تصحيح النماذج تمت في ظروف جيدة وأنه لم تحدث أي صعوبات.
كشف نقاط فضاء أولياء التلاميذ
قال مدير التربية والتعليم لشرق الجزائر نذير خنسوس. إن عملية تصحيح أوراق “سانكيام” اكتملت وكل ما تبقى هو إرسال المعطيات والمعلومات إلى المركز لإعلان النتائج.
وقال خنسوس إن إعلان النتائج سيكون قريبًا في 20 يونيو مضيفًا أن الوزارة قد تقدم موعد إعلان النتائج خلال يوم أو يومين حسب حالة إعداد النتائج.
ويوضح أنه في 2 يونيو اجتاز أكثر من 853 ألف طالب امتحان شهادة “سانكيام” للعام الدراسي 2020-2021 بعد أن تم إلغاؤه العام الماضي بسبب الجائحة.
حيث تم إجراء الامتحان في ظروف استثنائية بسبب الوباء من جهة وتخفيض العام الدراسي من جهة أخرى. حيث درس التلاميذ فصلين دراسيين فقط خلافاً لما كان معتاداً في السنوات السابقة.
خطوات معرفة نتائج السانكيام
- أولا يتم الدخول على موقع الديوان الوطني.
- ثم يتم كتابة رقم التسجيل الخاص بالطالب.
- وقم بتسجيل رقم المرور.
- ثم كتابة الرمز الذي يظهر أمامك في الشاشة.
- ثم قم بالضغط على أيقونة إظهار النتيجة.
بهذه الخطوات السهلة ستتمكن من استخلاص نقاط للطلاب، إما عن طريق التسجيل في موقع فضاء أولياء التلاميذ بسهولة أو عبر الموقع الرسمي للديوان الوطني.
حيث يسهل الحصول على نتائج شهادة التعليم الابتدائي لعام 2021. والمتوقع الإعلان عنها في 20 يونيو من الشهر الحالي. من خلال هذا الرابط سيتم تفعيله من قبل وزارة التربية الوطنية بعد الموافقة على النتيجة.
فقط قم بإدخال بيانات الطالب المسجلة عند استدعاء الاختبار، وأجب عن سؤال الرياضيات وانقر فوق عرض النتيجة.
سترى نتيجة الطالب وحالته سواء نجاح أو رسوب، وكذلك الدرجات التفصيلية لكل مادة على حدة وأصدرت الوزارة نتائج السانكيام للفصل الدراسي الثاني بالجزائر عبر موقعها الإلكتروني لصالح سلامة الطلاب وتيسيرًا عليهم وعلى أولياء أمورهم.
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