كشف نقاط فضاء أولياء التلاميذ بالجزائر لجميع المستويات لعام 2021

كشف نقاط فضاء أولياء التلاميذ ، قد أشارت مديرية التربية بشرق الجزائر إلى أن عملية تصحيح أوراق الامتحان للتعليم الابتدائي شارفت على الانتهاء. موضحًا أن عملية تصحيح النماذج تمت في ظروف جيدة وأنه لم تحدث أي صعوبات. وقرب موعد إعلان نتيجة الشهادة الابتدائية الجزائرية حيث أشارت مديرية التربية بشرق الجزائر إلى أن عملية تصحيح أوراق الامتحان للتعليم الابتدائي شارفت على الانتهاء. موضحًا أن عملية تصحيح النماذج تمت في ظروف جيدة وأنه لم تحدث أي صعوبات.

كشف نقاط فضاء أولياء التلاميذ

قال مدير التربية والتعليم لشرق الجزائر نذير خنسوس. إن عملية تصحيح أوراق “سانكيام” اكتملت وكل ما تبقى هو إرسال المعطيات والمعلومات إلى المركز لإعلان النتائج.

وقال خنسوس إن إعلان النتائج سيكون قريبًا في 20 يونيو مضيفًا أن الوزارة قد تقدم موعد إعلان النتائج خلال يوم أو يومين حسب حالة إعداد النتائج.

ويوضح أنه في 2 يونيو اجتاز أكثر من 853 ألف طالب امتحان شهادة “سانكيام” للعام الدراسي 2020-2021 بعد أن تم إلغاؤه العام الماضي بسبب الجائحة.

حيث تم إجراء الامتحان في ظروف استثنائية بسبب الوباء من جهة وتخفيض العام الدراسي من جهة أخرى. حيث درس التلاميذ فصلين دراسيين فقط خلافاً لما كان معتاداً في السنوات السابقة.

خطوات معرفة نتائج السانكيام