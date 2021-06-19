فريق وعي الصحي بجمعية الرميلة يحتفل بإنجازاته خلال النصف الأول لعام 2021

منار علي – الأحساء

بعد أن توالت إنجازات فريق وعي الصحي التطوعي والتي أثمرت بشكلٍ ملحوظ في المجتمع وشوهد أثر الرسالة المراد إيصالها في وسطه وبعد العمل الدؤوب من أعضاء الفريق لفترات طويلة في إنجاح هذه الإنجازات

حق أن يقيم احتفالٍ لتكريم من كرّس وقته وجهده لتحقيق أهداف الفريق

وابتدأ الحفل بآيات من القرآن المجيد بصوت رضا العلي

ثم كلمة لنائب رئيس جمعية الرميلة الخيرية المهندس منذر الحماد

وتضمنت بعض أهداف الجمعية الرئيسة والتي منها التوعية والتدريب لأفراد المجتمع والتأهيل وتنمية قدراتهم العلمية والمهنية في جميع المجالات الحياتية: الصحية والاقتصادية والنفسية

ونسب التطور الكبير في أنشطة الجمعية إلى مشاركة فريق وعي الصحي وهو سبب عمل شراكات مع عدد من المؤسسات والمراكز المتخصصة .

ثم تلاها كلمة للدكتور عبدالله العمري رئيس الجمعية السعودية لأمراض وجراحة اللثة

من خلالها أشاد بنجاح الحملة الأخيرة والتي كانت تحت شعار اجعلها ابتسامة صحية حيث استفاد منها أكثر من 1700 زائر وشارك فيها عدد كبير من المتطوعين وقدم الشكر لمن ساهم في نجاح الحملة وعلى رأسهم فريق وعي الصحي وقائدهم د. محمد طاهر الهاشم ود. منتهى الحبابي وجمعية الرميلة الخيرية وعبر عن سعادته بتوقيع الشراكة مع الجمعية والذي سوف يثمر عن العديد من الفعاليات في الأحساء وقدم الشكر لكلية طب الأسنان بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل والشركات الراعية

بعدها كلمة لقائد فريق وعي التطوعي د. محمد طاهر الهاشم

تعرّض فيها لبيان بعض أهداف الفريق وما يطمح للوصول له

وذكر أن فريق وعي الصحي التطوعي تطوع في رفع وعي المجتمع صحيا من خلال أنشطة وبرامج عدة وحملات ميدانية وقدم الشكر للجميع

ثم كلمة للمشرف على إقامة الفعاليات د. منتهى الحبابي

ومن جملة ما ذكرت فيها أن من إنجازات الفريق لهذا النصف هو الحصول على عدة شراكات مع جمعيات سعودية تخصصية ومستشفيات وكليات طبية

وما كانت هذه الشراكات إلا نتاج رؤية واضحة لهدف معين يصب في إظهار الفعالية بشكل سليم

ثم تم استعراض إنجازات الفريق خلال النصف الأول من عام ٢٠٢١

1. حملة لنداوي الألم لنزلاء سجن الأحساء العام حيث استفاد من الفحوصات الطبية والتثقيف الصحي أكثر من 50 نزيل

2. المعرض الصحي تحت شعار #اجعلها_حياة_صحية حيث زار المعرض أكثر من 4650 زائر

3. حملة التبرع بالدم التاسعة ” تحت شعار #معًا_ننقذ_حياة ” حيث تقدم للتبرع أكثر من 320 متبرع

4. حملة #لنرسم_بسمة في مدارس ذوي الاحتياجات الخاصة حيث استفاد من الحملة أكثر من 50 طالبة

5. حملة #اعمل_على_صحة_فمك المقامة في مستشفى الجبر بالأحساء حيث استفاد منها أكثر من 150 مراجع

6. دورة صحية توعوية للفتيات المقبلات على مرحلة البلوغ حيث استفاد منها أكثر من 18 فتاة

7. المعرض الصحي تحت شعار #اجعلها_ابتسامة_صحية حيث زار المعرض أكثر من 1700 زائر

وبلغ مجموع الأنشطة التي أقامها الفريق منذ نشأته 25 نشاط

وبلغ عدد المستفيدين من أنشطة الفريق منذ نشأته أكثر من 37,370 فرد من أفراد المجتمع

ومن ثم تقدم رؤساء اللجان بالتعريف بمنجزات لجانهم

1. لجنة العلاقات العامة: د. منتهى الحبابي

2. اللجنة الإعلامية: د. سراج الهاشم، د. رضا العلي

3. اللجنة المالية: د. حسين الهاشم

4. اللجنة العلمية: د. عبد الله واصل الهاشم، حسن بوعوض

5. لجنة المتطوعين: د. موسوي آل طه، د. اسماعيل السماعيل، د.كوثر الحرابة

6. اللجنة الميدانية: د. عبد الله حسن الهاشم

و في الختام تم تكريم المشاركين في إنجاح المعرضين اجعلها حياة صحية واجعلها ابتسامة صحية

حيث قامت جمعية الرميلة الخيرية بتكريم:

١. فريق وعي الصحي التطوعي

٢. مدينة جواثا السياحية

٣. الجمعية السعودية لأمراض وجراحة اللثة

٤. الجمعية السعودية للسكر والغدد الصماء

٥. مستشفى الجبر للأنف والأذن والعيون بالأحساء

وكرّمت الجمعية السعودية لأمراض وجراحة اللثة:

١. فريق وعي الصحي التطوعي

٢. مدينة جواثا السياحية

٣. كلية طب الأسنان جامعة الامام عبدالرحمن بن فيصل

٤ جمعية الرميلة الخيرية

٥. HA mediaproduction