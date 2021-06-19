شروط التمويل العقاري بنك الرياض ومميزاته ورابط الحصول عليه

يعد بنك الرياض أحد البنوك الكبيرة الذي تقدم الكثير من التمويلات للعديد من القطاعات وذلك في المملكة العربية السعودية ، حيث إنه أيضاً يقدم الكثير من الخدمات المصرفية المميزة ، وسوف نوضح لكم من خلال مقالتنا تفاصيل عن بنك الرياض والتمويلات التي يمكن الحصول عليها بالإضافة إلى أهمية التمويل العقاري خاصة بعد زيادة عملية البحث الرائجة في محركات جوجل حوله، وشروط الحصول عليه ومميزاته.

نبذة عن بنك الرياض

في عام 1957 قد تم تأسيس بنك الرياض، برأس مال يبلغ مليار ريال سعودي.

قدم بنك الرياض حملة كبيرة تحت عنوان ( سهلناها لحلول التمويل العقاري) هذه الفكرة تهدف إلى أن تقدم الكثير من باقات كبيرة من المميزات والحلول وذلك التمويلات العقارية التي تكون تحت قيد الانشاء.

بالتعاون مع وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية ، يقدم بنك الرياض الكثير من برامج التمويل العقاري التي قد تكون مدعومة وسهلة التيسير .

لكي نستطيع الاستفادة من بنك الرياض نزور أقر فرع من فروع بنك الرياض أو الدخول عبر الموقع الرسمي له.

مميزات التمويل العقاري من بنك الرياض

من خلال مقالتنا نوضح لمتابعينا مميزات التمويل العقاري من بنك الرياض وهي كالآتي:

قد يكون التمويل العقاري متاحاً لجميع الأفراد بالنسبة للقطاع الخاص أو القطاع الحكومي وكذلك في البنوك. التمويل العقاري في بنك الرياض قد يصل إلى 3 مليون ريال سعودي ويمكن تسديده على ثلاثين عاماً مع إمكان وجود ربح بسيط تنافسي. من خلال التمويل العقاري، يوفر الترابط بين أعضاء الأسرة الواحدة. يوفر التمويل العقاري بأن يستطيع لكل فرد من خلاله الحصول على أكثر من تمويل في نفس الوقت وذلك على حسب ظروفه المادية. لكل عميل في بنك الرياض يستطيع أن يضيف أو يلغي أي متضامن وذلك على حسب رغبته يستطيع التسديد مبكراً أو أن يقوم بإحلال أي عميل غيره. قد يتم التنازل على العقار الذي تم امتلاكه بالكامل للورثة من البنك.

شروط التمويل العقارى بنك الرياض

نقدم شروط التمويل العقاري من بنك الرياض لكل شخص يستطيع معرفة الحصول على التمويل من بنك الرياض وهي كالآتي:

في المملكة العربية السعودية يقدم بنك الرياض مجموعة من القروض للمواطنين.

الحد الأدنى للمرتب في هذا البنك قد يكون خمسة آلاف ريال سعودي.

للعاملين في القطاع العام أو القطاعات شبه الحكومية أو قطاع البنوك يوفر لهم بنك الرياض العديد من القروض.

للأشخاص الذين يعملون في القطاعات يقومون بتحويل رواتبهم إلى بنك الرياض، ولكن في حالة العاملين في القطاع البنكي فلا يتم تحويل هذا المرتب.

الحصول على تمويلات بنك الرياض:

يمكن للفرد الحصول على تمويلات بنك الرياض بمجرد الدخول على الرابط الرسمي بنك الرياض، حيث يقدم هذا البنك العديد من التمويلات المختلفة، وهي تضم (التمويل العقاري – التمويل الشخصي – التمويل التأجيري للسيارات)، ونذكر من خلال هذا المقال إنه يمكن الشراء واستخدام سياسة الأقساط من خلال صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، حيث يمكن تقسيط الأثاث لمدة سداد تصل إلى 12 شهر وذلك بالاتفاق مع البنك، وهذا بواسطة استخدام أي من بطاقات بنك الرياض الائتمانية.