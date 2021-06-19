خطوات الاستعلام عن نتائج القبول المبدئي في وزارة الدفاع 1442 يعتبر ذلك الأمر هو واحد من ضمن الأشياء المتعددة التي يبحث عنها الكثير من الأشخاص علي شبكة الأنترنت في الفترة الحالية وذلك لأن يحصلون علي نتيجة القبول في وظائف وزارة الدفاع السعودية التي إعلنت عنها منذ فترة قصيرة.

نتائج القبول المبدئي في وزارة الدفاع 1442

أوضحت وزارة الدفاع في المملكة العربية السعودية بإنها قامت بالإعلان عن نتائج القبول في الوظائف الحالية التي إعلنت عنها في عام 1442 لجميع المتقدمين وذلك لأن يقومون بإستكمال بأقي طلبات القبول في هذه الوظائف وقد أوضحت الوزارة بإنة يتم إرسال رسالة نصية علي هاتف الطالب المتقدم علي الهاتف المحمول بالنتيجة وأيضاً يمكن الإستعلام إلكترونياً من خلال موقع الوزارة علي شبكة الأنترنت.

شروط وزارة الدفاع 1442

قامت وزارة الدفاع السعودية بوضع عدة شروط ينبغي إن تتوافر وذلك لأن يتم القبول فيها حيث تكون هذه الشروط وفقاً للنحو التالي وهي:

يشترط إن يكون المتقدم هو مواطن سعودي الجنسية.

إن يكون من أبويين سعوديين ونشأ داخل المملكة.

يشترط إن يكون حسن السير والسلوك وغير مسجل علية أي من الأحكام القضائية.

يشترط إن يتناسب طول المتقدم مع وزنة.

لا يقل طول المتقدم عن 165 سم ولا يزيد عن 188 سم.

يجب إن يتمتع بلياقة بدنية عالية.

يشترط إن لا يقل عمر المتقدم عن 17 سنة.

إن لا يكون قد تم فصلة من قبل من الوظائف العسكرية.

رابط الاستعلام عن نتائج القبول المبدئي في وزارة الدفاع 1442

حتي تستطيع الحصول علي النتيجة يجب عليك القيام بمجموعة بسيطة من الخطوات وهي تتلخص في السطور التالية: