نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض تقسيط جوالات بدون فوائد من جرير احدث الهواتف الايفون بدون دفعة اولي في المقال التالي

شراء جوال بالتقسيط من مكتبة جرير، إذا كنت تبحث عن طريقة شراء هاتف جوال بالتقسيط إليك هذا المقال عن شراء هاتف جوال من جرير بالتقسيط 2021، تعرف عن المزيد حول شروط الشراء وطرق الدفع المختلفة لشراء جميع أنواع الأجهزة الذكية والأجهزة المنزلية واللاب توب والأجهزة الكهربائية. شروط تقسيط جوال من جرير ووسائل الدفع الحصول على بطاقة سامبا جرير الائتمانية.

أن يكون الحد الأدنى للمشتريات من مكتبة جرير 1500 ريال سعودي ويتم سداد الأقساط على مبالغ متساوية لمدة 12 شهر.

يتم الدفع عن طريق بطاقات الفيزا كارد والبطاقات الإئتمانية، والدفع عن طريق أمريكان اكسبريس.

الدفع المباشر بالتواجد في أحد معارض مكتبة جرير ويتم ذلك في حالة الشراء من الموقع الإلكتروني للمكتبة حيث يتم السداد خلال مدة يحددها مديري المكتبة في أحد الفروع.

الدفع في حساب السداد وهو يشبه الحسابات البنكية. استخراج بطاقة سامبا جرير الائتمانية يجب عليك تقديم طلب إلكتروني على موقع مكتبة جرير الإلكترونية للحصول على بطاقة التقسيط سامبا جرير يضم الطلب البيانات الشخصية والمهنية لك.

توفر لك بطاقة سامبا جرير الإئتمانية مميزات متعددة أهمها التقسيط بسعر الكاش عند شراء جوالات من خلال جرير.

الحصول ايضا على نقاط المكافأة عند الشراء من مكتبة جرير هي إحدى مميزات استخدام بطاقة سامبا جرير حيث يتم أسترجاع 2 ريال عند شراء مشتريات بقيمة 100 ريال سعودي.

يحصل حامل بطاقة سامبا جرير على خصم فورى 10% عند شراء الأدوات المكتبية أو الأدوات المدرسية وإصدارات مكتبة جرير.

حامل بطاقة سامبا جرير يحصل ايضا على مميزات إضافية مثل أولوية حجز المنتجات والحصول على العروض والحماية من السرقة.

يتم أيضا التعامل باستخدام بطاقة سامبا جرير الإئتمانية بإعتبارها بطاقة فيزا كارد تستخدم في أي دولة حول العالم. الوسوم عمر شويل - جدة عروض تقسيط جوالات بدون فوائد من جرير احدث الهواتف الايفون بدون دفعة اولي - ثقفني error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا

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