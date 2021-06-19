خطوات التسجيل في الكلية التقنية بجدة 1443

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التسجيل في الكلية التقنية بجدة 1443 يعتبر هذا الأمر هو واحد من ضمن الأمور الهامة التي تهم الكثير من الطلاب في المملكة العربية السعودية في الفترة الحالية وذلك لأن يقومون بمعرفة الشروط الواجب توافرها وأيضاً طريقة التسجيل في الكلية من إجل الإنضمام لها بعد إتمام مرحلة الثانوية العامة حيث تحتوي الكلية علي عدد كبير من التخصصات المطلوبة في سوق العمل السعودي.
الكلية التقنية بجدة 1443
الكلية التقنية هي واحدة من ضمن الكليات السعودية الحكومية التي تتبع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني حيث إن هذه الكلية تقدم عدد كبير من الدورات العلمية التي يحتاج إليها سوق العمل في المملكة في الفترة الحالية ويتم تعليم الطلاب وفقاً لتقنيات التعليم الحديثة والمتطورة في المجالات التي تقدمها الكلية لهم.
شروط التقديم في الكلية
وضعت الهيئة العامة للتدريب التقني والمهني عدد من الشروط التي يجب إن تتوافر وذلك لأن يتم تنظيم القبول في الكلية التقنية وتكون هذه الشروط وفقاً للنحو التالي:
- يشترط إن يكون المتقدم مواطن سعودي الجنسية من أبويين سعوديين.
- إن يكون الطالب المتقدم حاصل علي شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.
- يجب إن لا يزيد عمر المتقدم عن 30 سنة.
- يجب إن لا يزيد تاريخ الحصول علي الشهادة عن 5 سنوات.
- يشترط إن لا يكون المتقدم خريج من الجامعات السعودية.
- يفضل إن لا يكون الطالب المتقدم موظف في القطاع العام أو في القطاع الخاص.
طريقة التسجيل في الكلية التقنية بجدة 1443
يوجد العديد من الخطوات التي يجب عليك القيام بها لأن تقوم بالتسجيل في الكلية حيث تكون هذه الخطوات وفقاً للنحو التالي:
- الأنتقال إلي الموقع الرسمي للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.
- تقوم باختيار من الصحفة البوابة الرئيسية للقبول.
- بعد ذلك تقوم بإدخال رقم الهوية الوطنية والإسم.
- كتابة رقم الهاتف المحمول في المربع المخصص له.
- التعهد علي صحة البيانات الشخصية التي قمت بإدخالها.
- الضغط علي زر التسجيل.
- يتم فتح لك صفحة ثانية تكتب فيها الأسم باللغة العربية والإنجليزية.
- كتابة بيانات المؤهل الدراسي الأخير الذي حصلت علية.
- إدخال تاريخ الميلاد.
- الضغط علي زر التسجيل.
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