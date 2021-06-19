بالتقسيط الميسر وبدون كفيل ولا تحويل الراتب تمويل اليسر لجميع العملاء

بالتقسيط الميسر بدون كفيل ولا تحويل الراتب أحد الخدمات التمويلية التي تقدمها شركة اليسر للإجارة والتمويل للمواطنين السعوديين والمقيمين أيضاً بجنسيات مختلفة داخل أراضي المملكة العربية السعودية ، حيث توفر الشركة المنتج بمبالغ مالية كبيرة تلبي جميع الاحتياجات المالية والشرائية للأفراد من كافة الشرائح الاقتصادية ، كما يمكن لموظفي القطاع الحكومي أو الخاص بالمملكة الاستفادة من المنتج بأقل راتب وأسهل الشروط ، وتعتبر شركة اليسر من أوائل الشركات الرائدة في مجال التمويل والتي كانت قد أدركت حاجة السوق السعودي لمنتجات تمويلية بصيغة إسلامية ، لذلك عملت الشركة علي توفير عروض تمويلية متميزة بتسهيلات عديدة لجميع العملاء.

بالتقسيط الميسر وبدون كفيل ولا تحويل الراتب تمويل شركة اليسر

تقدم شركة اليسر للإجارة والتمويل تمويل شخصي كاش وفورى بدون كفيل ولا تحويل الراتب ، حيث توفر الشركة التمويل بتسهيلات عديدة وإمتيازات متنوعة يمكن أن يستفيد بها العميل عند التقدم بطلب التمويل الشخصي ، كما تعمل الشركة علي سرعة إنهاء جميع إجراءات طلب الحصول على المنتج وذلك من أجل التسهيل على العميل في الحصول على السيولة النقدية التي يحتاجها لتحقيق أهدافهم وتطلعاتهم ، ومن خلال موقع ثقفني سوف نوضح لك عزيزي القارئ في هذا المقال أهم مميزات تمويل شركة اليسر للإجارة والتمويل للمواطنين السعوديين والمقيمين أيضاً في المملكة العربية السعودية.

تمويل شخصي متوافق مع أحكام وضوابط الشريعة الإسلامية في المملكة. تقدم الشركة التمويل بمبالغ مالية كبيرة يمكن أن تصل حتي 300 ألف ريال سعودي. يمكن للمواطن السعودي والمواطن المقيم أيضاً الاستفادة من تمويل شركة اليسر بالتقسيط الميسر وبدون كفيل بمبالغ مالية تصل حتي 100 ألف ريال سعودي. يتميز تمويل شركة اليسر بهامش ربح تنافسي. يمكن للعميل تقسيط مبلغ التمويل من خلال خيارات للسداد عديدة وميسرة تصل حتي 60 شهر. موافقة سريعة علي طلب الحصول على التمويل الشخصي بالتقسيط الميسر المتاح لدي شركة اليسر للإجارة والتمويل.

طرق التقديم على طلب تمويل شركة اليسر بدون كفيل