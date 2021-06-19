تمويل بقسط 600 ريال يصل إلى 300 ألف بدون كفيل للمواطنين والمقيمين

العديد من الأفراد السعوديين والمقيمين يبحثون عن أفضل العروض والخدمات التمويلية المجانية، وعن أرخص سعر قسط شهري للتمويل، كل هذا يتم توافره في بنوك وشركات سعودية، تهتم بالمستفيد ليحصل على خدمات متميزة، وتقديم الأفضل دائما لراحة العملاء، التمويل الشخصي هو تمويل يتم بين الفرد والشركة، أو الفرد والبنك، كل هذا عن طريق إضافة مبلغ مالي يحتاج إليه الفرد ليقوم بشراء ما يريده، أو دفع الأقسام المتراكمة عليه، أو تسديد ديونه، ويمكنه شراء سيارة أو شراء منزل ودفع القسط الشهري للبنك أو الشركة في موعد محدد كل شهر، بقسط يناسب راتبه الشهري، والتمويل متاح للمواطنين والمقيمين.

تمويل شخصي للمواطنين والمقيمين

هناك البنوك السعودية التي تقوم بتوفير المبلغ التمويلي للأفراد على حد سواء بأقل قسط شهري، ومتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، كبنك الراجحي، بنك سامبا، بنك السعودي للاستثمار، تمويل يبدأ من 3000 ريال وحتى 30 ألف ريال بدون كفيل وبفترة سداد طويلة، والكثير منهم وهم من أفضل البنوك التي تقدم خدمات مجانية وبطاقات ائتمانية بعد حصولك على التمويل، وهناك أيضا الشركات التمويلية والموثقة من مؤسسة النقد العربي والمتوافقة مع الشريعة الإسلامية، هي شركة الجبر، شركة عبد اللطيف جميل لتأجير السيارات، شركة النايفات، شركة إمكان، تمويل سيارة يصل إلى 750 ألف ريال للمواطنين والمقيمين من خلال شركة اليسر للتمويل التأجيري للسيارات، وكل هذه الشركات السعودية توفر لك تمويلك الذي تبحث عنه بأفضل العروض، ومنهم أيضا شركة اليسر التي تقدم تمويل شخصي للمواطنين والمقيمين بدون كفيل.

الشروط والمستندات المطلوبة

ما يتميز به هذا التمويل الشخصي من اليسر أنه للمواطنين السعوديين والغير سعوديين أيضا، كما أنه بدون كفيل، ويبدأ التمويل من 15 ألف ريال وحتى 300 ألف ريال بدون كفيل وفق بعض الشروط والمتطلبات، المعلن عنها من الشركة، والقسط الشهري يبدأ من أقل مبلغ 600 ريال وفق المبلغ التمويلي، هذا ويمكنك أيضا أن تحصل على التمويل بهامش ربح تنافسي، والتمويل متاح للنساء والرجال والمتقاعدين، تمويل للمتقاعدين بدون كفيل يصل إلى 50 ألف ريال، ولكل منهما نموذج طلب تمويل شخصي، وفترة سداد التمويل تصل إلى 60 شهرا، وذلك ليتسنى للعميل سداد القسط الشهري بدون قلق ودفع الأقساط الشهرية وفق الراتب الشهري، ويجب أن يكون الراتب الشهري للسعوديين لا يقل عن 5000 ريال وللمقيمين لا يقل الراتب الشهري عن 6000 ريال.

طلب التمويل الشخصي للسعوديين والغير سعوديين

وهناك بعض الشروط التي يجب توافرها أيضا، وهي أنه لا يزيد عمر المتقاعدين عن 70 عاما مع انتهاء وقت التمويل، ولا يقل العمر عن 21 عاما ولا يزيد عن 60 عاما، وهناك أيضا تمويل للعاطلين عن العمل بمبلغ يصل إلى 60 ألف ريال وفترة سداد خمس سنوات للذين وظيفة حكومية أو خاصة لزيادة الدخل الشهري، ويجب أن لا تقل مدة العمل بالوظيفة الحكومية للمواطنين عن ثلاثة أشهر، ولا تقل عن 6 أشهر للمقيمين قبل طلب التمويل الشخصي، مع تقديم الهوية الوطنية، أو جواز السفر، والعنوان الوطني، وكشف حساب بنكي، وخطاب تعريف بالراتب للقطاع الخاص، ونموذج استقطاع للمتقاعدين، وسيتم الحصول على التمويل في أقل وقت، بإجراءات مرنة، كما يمكنك أن تقوم بالاتصال على الرقم المجاني 8001160711 لشركة اليسر للمزيد من الاستفسارات وتقديم الشكاوى، والتعرف على المزيد من العروض والخدمات التمويلية المتاحة.