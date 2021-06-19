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عمر شويل - جدة تعد الجمارك السعودية هي الهيئة الحكومية الوحيدة في المملكة العربية السعودية، المسئولة عن متابعة و تسهيل الإجراءات الجمركية على الحدود، بالإضافة الى قيامها بتقديم يد المساعدة لجميع الجهات الرقابية التي تنتشر في شتى أنحاء البلاد، من خلال تطبيق وتنفيذ الأحكام الرقابية المتنوعة سواء كانت أمنية أو صحية أو زراعية أو إعلامية ، هذا إلى قيامها بتحصيل أموال الرسوم الجمركية المقررة على البضائع المختلفة، و منها على سبيل المثال: المناظير والكاميرات والتي سبق و كشفت الجمارك من قبل عن أنواع الكاميرات التي يسمح للأفراد استيرادها من خارج البلاد، و مؤخرا قامت أيضا الجمارك من خلال حسابها الرسمي على موقع التغريدات ” تويتر”، بالكشف عن ما هي المناظير الممنوع استيرادها للمملكة وننقله لكم من خلال السطور التالية.

ما هي المناظير الممنوع استيرادها للمملكة؟ الجمارك تجيب

و بداية فإن هناك عدد من المناظير المسموح باستيرادها إلى داخل المملكة، كما إن هناك أنواع أخرى يمنع

تماما دخولها إلى البلاد، كما كشفت أيضا هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، عن أن هناك مواصفات يجب

أن تتمتع بها المناظير ‏حتى يتم السماح بدخولها إلى داخل الأراضي السعودية، سواء الأنواع الحرة أو تلك

الأنواع التي يتم ‏تركيبها واضافتها إلى البنادق.‏

وأسردت الهيئة بمزيد من التفاصيل بأنه يسمح للمواطنين القيام باستيراد المناظير، فيما عدا الأنواع التالية، و هي :

المناظير التي يتم فيها استخدام الدوائر الكهربائية

أنواع المناظير التي تقرّب المسافة لأكثر من 300 متر.

مناظير مزود بها خاصية ‏الرؤية الليلية.

و بررت الهيئة منع استيراد تلك المناظير لكونها تتطلب موافقة رسمية مسبقة من قبل وزارة الداخلية.‏

جدير بالذكر أن تعقيب الهيئة قد جاء ردا على استفسار ورد الى الحساب الرسمي لها على موقع التغريدات

” تويتر”، من قبل أحد المواطنين والمقيمين حاليًا ‏في الولايات المتحدة الأمريكية، تساءل في استفساره

عن إمكانية أن يتم السماح له بجلب ” ناظور” خاص بالبندقية علما بأنه غير حراري.‏

من ناحية أخرى فقد ورد تساؤل آخر من أحد المواطنين إلى هيئة الجمارك، حول إمكانية السماح بدخول الدربيل

والمناظر الفلكية الى الآراضي السعودية واستخدامهم دون معقبات ، و قد أجابت الهيئة بأنه يتم السماح

بدخول المناظير العادية فقط، كما أضاف الحساب الرسمي للهيئة بأنه يُسمح بشكل عام استيراد جميع أنواع المناظير

بشرط أن لا تكون من النوع فوق الأشعة البنفسجية لكونها مقيدة ويشترط موافقة وزارة الداخلية حتى يتم فسحها.