شروط تمويل العسكريين من الراجحي وشروط العقار وطريقة التقديم

شروط تمويل العسكريين المتاحة من بنك الراجحي للذين مازالو على راس عملهم للحصول على السكن وفقا للشروط وضوابط يضعها البنك للفئات المنتمية للقطاع العسكري، ويقدم البنك مجموعة من المنتجات والخيارات التمويلية المختلفة للعاملين بالقطاع العسكري وبرنامج التمويل العقاري المدعوم يمثل أحد الخيارات التي تم طرحها من خلال المصرف، ويقدم البنك طريقة التقديم مع شروط العقار للحصول على التمويل من منتجات الوحدات السكنية الجاهزة من السوق أو منتج وحدة تحت الإنشاء وكذلك الوحدات الجاهزة من وزارة الإسكان، ويقدم بنك الراجحي العديد من القروض والتمويلات الشخصية للمواطنين والمتقاعدين بالمملكة مثل شروط ومميزات قروض المتقاعدين من بنك الراجحي والأوراق المطلوبة وغيرها من الخدمات التي تخص العملاء بسداد أقساط بطريقة ميسرة وسهلة.

شروط تمويل العسكريين من الراجحي

أن يكون المتقدم حاصل على الجنسية السعودية. الموافقة على جميع السياسات الائتمانية والشروط الموضحة من قبل مصرف الراجحي يشترط أن يكون المتقدم أحد العاملين في القطاعات الحكومية أو القطاعات الخاصة أو القطاعات شبه الحكومية يتم تطبيق جميع أحكام وشروط المصرف على المتقدمين جميعًا. كما أن المصرف خاضع للرقابة من البنك المركزي السعودي.

شروط العقار للتمويل العسكريين

ألا يزيد عمر العقار عن 20 عامًا يجب أن يكون العقار مكتمل البناء وجود للعقار سند ملكية مستقل يشترط وقوع مكان بناء العقار ضمن المخططات الحضرية. أن تتراوح قيمة العقار من مليون ريال وترتفع حتى 5 مليون ريال.

طريقة التقديم على التمويل العسكريين

من خلال زيارة أحد الفروع التابعة لمصرف الراجحي والتقديم لطلب الحصول على القرض. أو الاتصال على الرقم: 8001241222 المخصص لعملاء البنك، وتقديم طلب الحصول على التمويل. عبر منصة المصرف الإلكترونية وذلك من خلال تعبئة نموذج الطلب المتاح للعملاء على المنصة.

والجدير بالذكر أن التمويل متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية غير أن تصل قيمة الدفعة الأولى إلى 20% من قيمة العقار وبحد أقصى 140 ألف ريال وتكون الرسوم السنوية 1% أو 5000 ريال أيهما أقل، غير أن خاصية القسط المتزايد تنطبق حالياً على برنامج التمويل العقاري المدعوم والوحدات السكنية الجاهزة، ولذلك يعد بنك الراجحي من اهم البنوك في تقديم التمويلات الشخصية وكذلك العقارات كالتمويل الشخصي الوطني شروطه ومميزاته من بنك الراجحي وغيرة الكثير.