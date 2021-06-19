كيفية إرسال برقية طلب مساعدة وسداد دين أو إسقاط قروض من الملك سلمان

كيفية إرسال برقية طلب مساعدة الي الديوان الملكي السعودي، فقد نقدم لكم عبر موقعنا تفاصيل طلب الخدمات الخاصة كطلب مبلغ مالي لحاجتك الشديدة له، سداد ديون ليس لديك القدرة علي سدادها، طلب مساعدة علاجية كإجراء عملية جراحية داخل أو خارج المملكة أو توفير العلاج اللازم، فقد تسعي الحكومة السعودية علي توفير كافة احتياجات المواطن اللازمة وتوفير له حياة كريمة، وعلي هذا الأساس تم السماح للمواطن بإرسال جميع شكواه الخاصة أو شكوه عامة الي مكتب الديوان الملكي والذي يعد حلقة الوصل بين المواطن السعودي والملك، وتم تسهيل طرق التواصل أيضاً، حيث يمكن إرسال الطلب الخاص الي مكتب الديوان عن طريق البريد الممتاز، أو الموقع الإلكتروني الرسمي، كما يمكن الاتصال عبر أرقام الديوان الملكي والتي سنذكرها لكم خلال المقال.

طلب مساعدة الي الديوان الملكي السعودي

أوضحت الحكومة السعودية عن طرق التواصل ما بين المواطنين بالمملكة وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله، وذلك من أجل عدة أمور وليس تقديم شكوي فقط أو طلب مساعدة، بل يمكن الاستفسار عن كل ما تريد معرفته كالاستعلام عن منحة ما، أو الاستعلام عن طلبك ومتي يتم مراجعته، فيمكن التواصل مع الديوان الملكي إلكترونياً في عدة خطوات كالأتي:

لابد من إنشاء حساب. قم بالذهاب الي الموقع الرسمي للديوان الملكي. تسجيل كافة البيانات الشخصية كرقم الهوية الوطنية، الاسم رباعي، ورقم الهاتف،..إلخ. سيتم إرسال رسالة قصيرة على رقم الجوال، قم بإدخال الرقم الموجود بالرسالة في الخانة المخصصة لذلك. هكذا تم إنشاء الحساب بنجاح.

كيفية إرسال برقية طلب مساعدة شخصية الي الديوان الملكي