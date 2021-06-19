نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية إرسال برقية طلب مساعدة وسداد دين أو إسقاط قروض من الملك سلمان في المقال التالي
كيفية إرسال برقية طلب مساعدة الي الديوان الملكي السعودي، فقد نقدم لكم عبر موقعنا تفاصيل طلب الخدمات الخاصة كطلب مبلغ مالي لحاجتك الشديدة له، سداد ديون ليس لديك القدرة علي سدادها، طلب مساعدة علاجية كإجراء عملية جراحية داخل أو خارج المملكة أو توفير العلاج اللازم، فقد تسعي الحكومة السعودية علي توفير كافة احتياجات المواطن اللازمة وتوفير له حياة كريمة، وعلي هذا الأساس تم السماح للمواطن بإرسال جميع شكواه الخاصة أو شكوه عامة الي مكتب الديوان الملكي والذي يعد حلقة الوصل بين المواطن السعودي والملك، وتم تسهيل طرق التواصل أيضاً، حيث يمكن إرسال الطلب الخاص الي مكتب الديوان عن طريق البريد الممتاز، أو الموقع الإلكتروني الرسمي، كما يمكن الاتصال عبر أرقام الديوان الملكي والتي سنذكرها لكم خلال المقال.
طلب مساعدة الي الديوان الملكي السعودي
أوضحت الحكومة السعودية عن طرق التواصل ما بين المواطنين بالمملكة وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله، وذلك من أجل عدة أمور وليس تقديم شكوي فقط أو طلب مساعدة، بل يمكن الاستفسار عن كل ما تريد معرفته كالاستعلام عن منحة ما، أو الاستعلام عن طلبك ومتي يتم مراجعته، فيمكن التواصل مع الديوان الملكي إلكترونياً في عدة خطوات كالأتي:
- لابد من إنشاء حساب.
- قم بالذهاب الي الموقع الرسمي للديوان الملكي.
- تسجيل كافة البيانات الشخصية كرقم الهوية الوطنية، الاسم رباعي، ورقم الهاتف،..إلخ.
- سيتم إرسال رسالة قصيرة على رقم الجوال، قم بإدخال الرقم الموجود بالرسالة في الخانة المخصصة لذلك.
- هكذا تم إنشاء الحساب بنجاح.
كيفية إرسال برقية طلب مساعدة شخصية الي الديوان الملكي
- كتابة خطاب لإرسالة الي الديوان الملكي بطريقة نموذجية موضحاً كامل الظروف السيئة التي يمر بها المرسل.
- كتابة إسم المرسل رباعي ورقم الهاتف الجوال الخاص به وإرسال الخطاب خلال بوابة الديوان الملكي.
- يمكن إرسال الخطاب عبر عنوان مكتب الديوان الملكي: الهدأ 7636 الرياض 12911
- ويمكن الاتصال علي أرقام الديوان الملكي الأتية:8004000000، أو920022220 والحصول علي رقم البرقية.
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