نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الغرامات والضرائب المشمولة في مبادرة الإعفاء من الغرامات ورابط التقديم للإعفاء في المقال التالي

عمر شويل - جدة مبادرة الإعفاء من الغرامات هي واحده من المبادرات التي تم أدخالها في قائمة الخدمات التي تقدم للمواطنين في المملكة العربية السعودية مؤخرا وجاء هذا حرصا من الحكومة السعودية لعدم تزويد أعباء أضافية على كاهل المواطن السعودي محدودي الدخل أو متوسط الدخل، ومن هنا قامت هيئة الذكاة والدخل السعودية بإطلاق هذه المبادرة لمساعدة هذه الفئة من المواطنين في المملكة، حيث تم أطلاق هذه المبادرة منذ العام الماضي وكان من المقرر انتهائها في سبتمبر من نفس العام ولكن في ظل الأحداث الأخيرة بسبب الجائحة التي يمر بها العالم وتأثر الكثير من اقتصاديات الدول الكبري بها قررت هيئة الذكاة تمديد هذه المبادرة حتى نهاية شهر يونيو 2021 وذلك رغبة منها في التخفيف على منشآت القطاع الخاص، وتحث الخاضعين للأنظمة الضريبية للاستفادة من المبادرة، وقد شملت المبادرة مجموعة من الغرامات والضرائب دون غيرها، وفي نفس سياق تدعيم الاقتصاد السعودي أصدرت هيئة الذكاة والدخل في المملكة اقرار الزأمي للقادمين أو المغادرين من المملكة عن المشتريات والهدايا والذي بات الآن في حيز التنفيذ منذ أصدارة من اليوم الأول.

مبادرة الإعفاء من الغرامات

قدمت هيئة الزكاة والدخل في المملكة مبادرة لإلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات والغرامات المالية المستحقة علي المواطنين في جميع أرجاء المملكة، وذلك يهدف تخفيف الأعباء المالية على منشآت القطاع الخاص، وأعلنت الهيئة عن انه قد تم تفعيل المبادرة مره اخري وتم تمديديها إلى نهاية شهر يونيو 2021 حيث أن المبادرة تتضمن ثلاثة مراحل وقد انتهت المرحلتين الأولى والثانية وما زالت المرحلة الثالثة مستمرة ولكنها أوشكت على الانتهاء والتي تستمر إلى 30 يونيو 2021، وتضمنت هذه المبادرة في الثلاثة مراحل ما يلي:

إعفاء من الغرامات بنسبة 100% من قيمة الغرامة في حالة سداد الضريبة المتعلقة بالإقرار الضريبي.

المرحلة الثانية والتي استمرت من أول شهر أبريل حتى نهاية شهر أبريل 2021 وكانت تنص على: إعفاء نسبة 75% من الغرامة إذا تم سداد الضرائب المستحقة في هذه الفترة.

المرحلة الثالثة والتي تستمر منذ أول شهر يونيو وحتى نهاية شهر يونيو، وخلال هذه المرحلة يتم إعفاء بنسبة 50% من الغرامات على الضريبة المستحقة.

أنواع الضرائب المشمولة في هذه المبادرة

الضرائب التي تشملها مبادرة الإعفاء من سداد الغرامة بنسب محددة وغير ذلك من الضرائب وهي:

ضريبة القيمة المضافة. ضريبة الاستقطاع. ضريبة السلع الانتقائية. ضريبة الدخل.

أنواع الغرامات المشمولة بالمبادرة

التأخر في تقديم الإقرارات الضريبية ويتم تطبيقها على جميع أنواع الضرائب.

غرامات التأخر في السداد ويشمل كافة أنواع الضرائب.

غرامات تعديل الإقرارات وتصحيحها وتقتصر فقط على ضريبة القيمة المضافة.

الغرامات غير المشمولة بالمبادرة

غرامات التهرب الضريبي.

غرامات الضبط الميداني والتي يندرج أسفلها:

عدم إصدار فاتورة ضريبية.

التأخر في التسجيل.

بعض أنواع المخالفات الأخرى.

الغرامات التي تم سدادها قبل إصدار قرار التمديد أي تم سدادها قبل 21 يناير 2021، المخالفات التالية والتي صدرت بعد 21 يناير 2021:

تأخر في تقديم الإقرارات.

التأخر في سداد الضريبة.

تعديل الإقرارات الواجب تقديمها للهيئة.

رابط هيئة الذكاة للتقديم علي الإعفاء من الضرائب والغرامات

ومما لا شك فيه أن الهيئة لها دور كبير في دعم الاقتصاد السعودي، حيث يعد ابرز أدوار هيئة الذكاة في المجتمع السعودي هو جمع جباية الزكاة وتحصيل الضرائب من المكلفين وفقًا للأنظمة واللوائح والإرشادات ذات العلاقة إلى جانب توفير خدمات بجودة عالية للمكلفين، ويمكن لجميع المواطنين في المملكة الدخول إلى الموقع الرسمي لهيئة الذكاة والدخل والذي يجمع الكثير من الخدمات الأساسية التي تهم المواطن السعودي بشكل كبير.