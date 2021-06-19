اكسترا عروض جوالات آيفون وسامسونج تخفيضات 2021

اكسترا عروض جوالات من أهم المميزات التي تقوم بتقديمها اكستر للعملاء من داخل المملكة العربية السعودية حيث أنها تعمل على توفير العديد من أجهزة الجوالات العالمية بأسعار تنافسية، ومن خلال عروض جوالات اكسترا يستطيع العملاء الاختيار بين الأجهزة المتعددة التي يتم توفيرها، بالإضافة إلى عروض اكسترا نهاية الأسبوع والتي توفر خصمًا إضافيًا بالإضافة إلى الخصم المعلن، كما وفر الموقع إمكانية الحصول على اكسترا جوالات تقسيط لجميع الفئات بالتعاون مع تسهيل السعودية بنظام القسط الشهري ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على اكسترا عروض جوالات.

اكسترا عروض جوالات

توفر اكسترا عروض جوالات أسعار متميزة على الماركات العالمية من الجوالات منها أجهزة أبل ايفون وأجهزة هواوي وأجهزة سامسونج، بالإضافة إلى عروض Extra على الأجهزة الإلكترونية وأجهزة اللاب توب.

اكسترا عروض جوالات سامسونج

تتميز أجهزة سامسونج بتقديمها خامات متميزة وقوة في الأداء وذلك ما يجعل العديد من المستخدمين يقبلون عليها بصورة كبيرة ومن أفضل هذه الأجهزة:

جوال سامسونج نوت 20 الترا بمساحة داخلية 512 جيجا بايت ويدعم شبكات الجيل الخامس بسعر 4099 ريال سعودي بدلًا من 5499 ريال وهو يعتبر من الأجهزة الأكثر مبيعًا ويوفر بذلك العميل نسبة 25.45% من قيمة الجهاز.

جوال سامسونج جالكسي إس 20 إف إي بمساحة داخلية 128 جيجا والمدعم لشبكات الجيل الخامس بسعر 2299 ريال سعودي بدلًا من 2999 ريال ليحصل العميل على نسبة خصم 23.34%.

اكسترا عروض جوالات ايفون

تعد أجهزة ابل أيفون هي الأكثر طلبًا من العملاء داخل المملكة وذلك لما تقدمه الشركة من إمكانيات متميزة وسرعة أداء فائقة تلبي احتياجات جميع الأفراد ومن أكثر الأجهزة مبيعًا ما يلي: