وزارة الحج والعمرة تحذر حجاج الداخل من التسجيل الوهمي بحملات الحج 1442

وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية قد قامت بتوجيه تحذير الي جميع المواطنين والوافدين المقيمين علي أرضيها، وجاء في هذا التحذير وهو عدم التعامل مع أي شركات وهمية بخصوص الحجز في حملات الحجز هذا العام، فقد أكدت الوزارة أن العديد من الشركات الوهمية والتي تعد ليست مدرجة في المسار الالكتروني لحجاج الداخل هذا العام، كما وجهت الوزارة تحذيرها بشكل عام الي المواطنين والمقيمين من عدم الالتفات الي الإعلانات الغير الموثقة والتي ليس لها أي صفة قانونية أو رسمية والتي يتم الإعلان عنها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ويجب علي كل مواطن أن يقوم بالإبلاغ فورًا عن أي إعلان خاص بمكتب أو شركة ترعي توفير تصاريح الحج لأداء المناسك هذا عام 1442هـ أو أنها تقوم بتقديم خدمات خاصة بحجاج الداخل والتي تعد خارج حيثيات المسار الإلكتروني.

جهة الحجز الوحيدة لحاج الداخل هذا العام 1442

قام السيد معالي نائب وزير الحج والعمرة السيد الدكتور عبد الفتاح بن سليمان مشاط، بتوجيه تصريح يفيد به جميع المواطنين بأن بوابة المسار الإلكتروني لحجاج الداخل هو المنفذ الوحيد الذي تم توفيره من خلال الوزارة من أجل استقبال طلبات وتسجيلات المواطنين والمقيمين من أجل تصاريح هذا العام، ويعد هذا المنفذ هو الوحيد من أجل تأكيد حجز خدمات الشركات والمؤسسات الخاصة بحجاج الداخل المصرّحة.

وقد أكد أيضاً أن مسار حجاج الداخل له هدف واضح تم تحديده من خلال الوزارة وهو التسهيل علي جميع الحجاج، والعمل علي تحقيق شفافية بين طرفي التعاقد التي تحددها الوزارة، مع العمل علي الإشراف والرقابة من أجل تطبيق وتنفيذ كافة الإجراءات الصحية والاحترازية وذلك حرصاً علي سلامة المواطنين.

ومن الجدير بالذكر أن المسار الإلكتروني لحجاج الداخل قد استقبل ما يزيد عن 500 ألف طلب، خلال الفترة التي حددتها وزارة الحج والعمرة والتي تم البدء بها يوم الأحد الموافق 3 ذو القعدة 1442هـ والذي وافق يوم 3 يونيو 2021، علي أن يستمر التسجيل في المسار حتى يوم الأربعاء الموافق 13 ذو القعدة 1442هـ والذي يوافق يوم 23 يونيو.