نون السعودية جوالات أحدث عروض سامسونج وآيفون

نون السعودية جوالات من أكثر المتاجر الإلكترونية التي يتم الإقبال عليها من خلال الأفراد داخل المملكة العربية السعودية سواء من المقيمين أو السعوديين وذلك لما تقدمه من عروض وتخفيضات هائلة على الأجهزة، إضافة إلى طريقة التقسيط من نون بنك الراجحي فمن خلال عروض نون يتم عرض كافة الجوالات المتاحة عبر المتجر ويمكن للعملاء الاختيار بيها ومنها نون جوالات هواوي أو نون جوالات سامسونج أيضًا ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على نون السعودية جوالات.

نون السعودية جوالات

يقبل الأفراد على البحث عن نون السعودية جوالات حيث تقوم نون من خلال المتجر الإلكتروني بتوفير العديد من الخصومات الهائلة بالإضافة إلى كوبونات الخصم من نون والتي يتم توفيرها لبعض العملاء ويمكن استخدامها كخصم إضافي على مشترياتهم.

عروض نون السعودية جوالات ايفون

تتميز أجهزة أبل بالإقبال الكبير من العملاء نظرًا لما تقدمة من خامات متميزة وسرعة أداء قوية وتم توفير العديد من عروض الجوالات من نون منها:

جوال أبل ايفن 12 برو ماكس بسعة تخزينية 128 جيجا بايت وتطبيق فيس تايم ذو لوم أزرق محيطي ويدعم شبكات الجيل الخامس بسعر 4499 ريال سعودي بدلًا من 5799 ريال ليحصل العميل على خصم بنسبة 22%.

جوال أبل ايفون 12 برو بسعة تخزينية 256 جيجا بايت وذو لون فضي بتطبيق فيس تايم والمدعم لشبكات الجيل الخامس بسعر 4499 ريال سعودي بدلًا من 4699 ريال.

جوال أبل ايفون 11 ذو اللون الأخضر ومساحة داخلية 128 جيجا إصدار 2020 بسعر 2899 ريال سعودي.

جوال أبل ايفون 12 مع فيس تايم ومساحة داخلية 128 جيجا بايت باللون الأسود بسعر 3458 ريال سعودي بدلًا من 4049 ريال وبذلك يحصل العميل على نسبة خصم 14%.

عروض نون جوالات سامسونج في السعودية

تتميز أجهزة سامسونج بالقوة في الأداء والخامات المتميزة والمظهر الرائع الانسيابي ومن أفضل الأجهزة المتوفرة في متجر نون: