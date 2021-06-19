نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قسط سيارتك بدون كفيل حتي 5 سنوات من شركة اليسر للإجارة والتمويل في المقال التالي
قسط سيارتك بدون كفيل منتج يقدمه شركة اليسر للإجارة والتمويل للأفراد في المملكة ، والتي من شأنها تلبية احتياجات العميل لتمويل سيارة الأحلام ، كما توفر الشركة المنتج بمبالغ مالية كبيرة من أجل تحقيق كافة متطلباته المالية والشرائية ، وقد جاءت شركة اليسر كواحدة من شركات مجموعة عبد اللطيف العيسي القابضة والتي أصبحت واحده من أهم شركات التمويل في المملكة ، كما أصبحت الشركة الإختيار الأول لدى الكثير من العملاء وذلك نظراً لما تقدمه الشركة من خدمات تمويلية كثيره تلبي احتياجات المواطنين داخل المملكة العربية السعودية.
قسط سيارتك بدون كفيل من شركة اليسر للإجارة والتمويل
توفر شركة اليسر منتج يتيح للمواطنين السعوديين والمقيمين أيضاً فرصة تمويل سيارة الأحلام ، وذلك من خلال تمويل بمبالغ مالية بهامش ربح تنافسي وبمزايا عديدة ، ومن خلال موقع ثقفني سوف نستعرض في هذا المقال أهم مميزات تمويل شركة اليسر للإجارة والتمويل في المملكة العربية السعودية.
- تمويل مطابق لأحكام وضوابط الشريعة الإسلامية.
- توفر شركة اليسر للإجارة والتمويل التمويل بمبالغ تصل إلى 750 ألف ريال سعودي.
- يمكن للمواطن السعودي والمواطن المقيم أيضاً الاستفادة من عرض قسط سيارتك بدون كفيل المتاح لدي شركة اليسر للإجارة والتمويل.
- يتميز تمويل شركة اليسر للإجارة والتمويل بهامش ربح تنافسي.
- توفر الشركة خيارات للسداد متنوعة وميسرة يمكن أن تصل حتي 60 شهر.
- يمكن أن توفر شركة اليسر للإجارة والتمويل عروض تمويلية لتمويل السيارات المستعمله في المملكة العربية السعودية.
- إجراءات سريعة وفورية لتنفيذ طلب الحصول على المنتج.
- يمكن للمواطنين المتقاعدين الاستفادة من التمويل.
رابط التقديم على تمويل شركة اليسر وشروط الاستحقاق
- توفر شركة اليسر رابط إلكتروني رسمي التقديم على طلب الحصول على تمويل شركة اليسر بدون كفيل لتقسيط سيارة الأحلام علي أقساط شهرية حتي 60 شهر.
- للاستفادة من المنتج يشترط أن يكون الحد الأدنى لعمر طالب التمويل هو 18 سنة والحد الأقصى للعمر هو 60 سنة.
- إذا كان طالب التمويل من المتقاعدين يشترط أن يكون عمره لا يزيد عن 70 سنة.
- الحد الأدنى للدخل الشهري لطالب التمويل السعودي هو 5000 ريال سعودي وذلك للاستفادة من التمويل.
- أما إذا كان طالب التمويل من المواطنين غير السعوديين يجب أن يكون الحد الأدنى للدخل الشهرى لطالب التمويل هو 6000 ريال سعودي.
- الحد الأدنى لمدة الخدمة في العمل لطالب التمويل السعودي يجب أن تكون 3 أشهر.
- أما إذا كان طالب التمويل من المواطنين المقيمين يجب أن يكون الحد الأدنى لمدة الخدمة في الوظيفة هو 6 أشهر للاستفادة من تمويل شركة اليسر للإجارة والتمويل.
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