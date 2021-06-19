قسط سيارتك بدون كفيل حتي 5 سنوات من شركة اليسر للإجارة والتمويل

قسط سيارتك بدون كفيل منتج يقدمه شركة اليسر للإجارة والتمويل للأفراد في المملكة ، والتي من شأنها تلبية احتياجات العميل لتمويل سيارة الأحلام ، كما توفر الشركة المنتج بمبالغ مالية كبيرة من أجل تحقيق كافة متطلباته المالية والشرائية ، وقد جاءت شركة اليسر كواحدة من شركات مجموعة عبد اللطيف العيسي القابضة والتي أصبحت واحده من أهم شركات التمويل في المملكة ، كما أصبحت الشركة الإختيار الأول لدى الكثير من العملاء وذلك نظراً لما تقدمه الشركة من خدمات تمويلية كثيره تلبي احتياجات المواطنين داخل المملكة العربية السعودية.

قسط سيارتك بدون كفيل من شركة اليسر للإجارة والتمويل

توفر شركة اليسر منتج يتيح للمواطنين السعوديين والمقيمين أيضاً فرصة تمويل سيارة الأحلام ، وذلك من خلال تمويل بمبالغ مالية بهامش ربح تنافسي وبمزايا عديدة ، ومن خلال موقع ثقفني سوف نستعرض في هذا المقال أهم مميزات تمويل شركة اليسر للإجارة والتمويل في المملكة العربية السعودية.

تمويل مطابق لأحكام وضوابط الشريعة الإسلامية. توفر شركة اليسر للإجارة والتمويل التمويل بمبالغ تصل إلى 750 ألف ريال سعودي. يمكن للمواطن السعودي والمواطن المقيم أيضاً الاستفادة من عرض قسط سيارتك بدون كفيل المتاح لدي شركة اليسر للإجارة والتمويل. يتميز تمويل شركة اليسر للإجارة والتمويل بهامش ربح تنافسي. توفر الشركة خيارات للسداد متنوعة وميسرة يمكن أن تصل حتي 60 شهر. يمكن أن توفر شركة اليسر للإجارة والتمويل عروض تمويلية لتمويل السيارات المستعمله في المملكة العربية السعودية. إجراءات سريعة وفورية لتنفيذ طلب الحصول على المنتج. يمكن للمواطنين المتقاعدين الاستفادة من التمويل.

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