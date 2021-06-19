نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الفرق بين بلاغ الهروب والتغيب عن العمل وعقوبته للعامل الوافد والمواطن السعودي وشروط قبوله من وزارة العمل في المقال التالي

عمر شويل - جدة الفرق بين بلاغ الهروب والتغيب عن العمل من الأمور الواجب التعرف عليها والفرق بينها، فنتيجة كبر حجم الأعمال التي بالمملكة فإنها تحتاج إلى الكثير من القوى البشرية العاملة، للقيام بالنهوض بالمشروعات الاقتصادية المختلفة، التي تتيح فرص العمل للمواطنين والوافدين، فأنظمة العمل داخل المملكة العربية السعودية تضع القوانين والتشريعات على حماية حقوق العامل وصاحب العمل في نفس الوقت دون تميز أو تحيز لجنس أو لون أو عرق وبشفافية كاملة ومساواة بين كل أطياف البشر.

الفرق بين بلاغ الهروب والتغيب عن العمل

سوف نعرض اليوم كيفية التفرقة بين بلاغ الهروب وبين التغيب عن العمل، حيث يتمكن صاحب العمل من تقديم بلاغ لوزارة العمل السعودية، حال هرب العامل أو تغيبه عن عملة دون أن يخطر صاحب العمل، كما يتمكن صاحب العمل من أن يقوم بالإبلاغ عبر موقع الوزارة الرسمي للو، لتوفير الجهد والوقت المبذول ومراعيتا للتباعد الاجتماعي، في ضل الظروف الراهنة التي تعيشها بلادنا الحبيبة والعالم أجمع.

ما هو بلاغ الهروب؟

بلاغ الهروب هو بلاغ يقوم الكفيل بتقديمه إلى مكتب العمل، وذلك كي يحصل على حقه من العامل الوافد الذي تركه وهرب، ويقبل مكتب العمل هذا البلاغ في حالة أن قام العامل بالإخلال ببنود الاتفاق بينه وبين الكفيل، أو بنود قانون العمل، ويتم قبوله فقط في حال أن استطاع الكفيل إثبات تهرب العامل الوافد أو تركه العمل فجأة دون أي تحذير.

ما هو بلاغ التغيب عن العمل؟

بلاغ التغيب عن العمل هو بلاغ يقدمه صاحب العمل في حال أن تخلف العامل عن الحضور دون إبداء أسباب، ولكن هناك بعض الحالات التي يتم رفض البلاغ فيها، وهي كالتالي:

عدم قانونية أو نظامية المنشأة.

انتهاء رخصة العمل الخاصة بالمنشأة.

انتهاء اقامة العامل.

عندما يقوم العامل برفع دعوى على المنشأة أو صاحبها لأي سبب كان.

ما هي شروط وزارة العمل لقبول البلاغ؟

يجب أن تكون المنشأة ذات وجود قانوني ومستوفية كل الشروط.

لابد أن يكون العامل الذي تقدم صاحب العمل ببلاغ ضده موجود على رأس العمل.

يجب ألا يكون هناك أي خلافات قضائية بين العامل وصاحب العمل.

يجب أن تكون رخصة المنشأة سارية.

لابد أن تكون إقامة العامل سارية وغير منتهية.

يجب أن يقوم صاحب العمل بتقديم مستندات تدل على تغيب العامل.

ما هي عقوبة التغيب عن العمل في السعودية؟

أقر قانون العمل السعودي على أن عقوبة العامل الوافد في حال تغيبه عن العمل هي غرامة قدرها 10 آلاف ريال، ويتم ترحيله ومنعه من دخول المملكة العربية السعودية بشكل نهائي.

وقد حذرت المواطنين السعوديين من خطوة تشغيل أو إيواء المخالفين، حيث أن العقوبة للمواطن المتستر على مخالف تصل إلي غرامة تقدر بنحو 10 آلاف ريال، وحبس لمدة 6 شهور، والمنع من استقدام أي وافد لمدة 5 سنوات، وكانت هذه كل المعلومات حول الفرق بين بلاغ الهروب والتغيب عن العمل بالتفصيل.