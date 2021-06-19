خطوات استخراج البطاقة الصحية 1443 بالتفاصيل

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خطوات استخراج البطاقة الصحية 1443 من الخدمات التي يبحث عنها الكثيرين من العاملين في المجال التجاري وهو من القطاعات المهمة. حيث تم الاهتمام بالخدمات الخاصة بالصحة العامة وخاصة الرقابة الصحية على المواد الغذائية وأمان التداول. والشهادة الصحية بمثابة وثيقة رسمية تصف حالة العاملين الصحية بمجال تداول وبيع المنتجات الغذائية للتأكد من خلوهم من الأمراض المعدية مثل الحلاقين والطهاة والعمالة المنزلية للتأكد من جاهزيتهم للعمل ولابد أن تكون الشهادة موقعة من قبل أخصائي صحي حتى تكون معتمدة ورسمي.
خطوات استخراج البطاقة الصحية 1443
هنالك عدد من الإجراءات والخطوات لابد من اتباعها للحصول على الشهادة الصحية بمجالات التجارة على النحو الآتي:
- في البداية قم بالتقدم لمركز الشهادات الصحية المعتمدة بالمملكة وهو بمثابة مركز تابع للهيئة الصحية.
- لابد من مراعاة أن يحتوي الطلب على كافة المعلومات المتعلقة بالمتقدم كالآتي ( مكان الإقامة – تاريخ الإقامة – رقم الهوية الوطنية – نوع العمل الذي يتقدم إليه العامل – مكان العمل ).
- لابد من إحضار أصل الشهادة الصحية التي حصل العامل عليها من قبل بمركز الشهادات.
- صورة ضوئية من بطاقة الهوية الوطنية وأربعة صور شخصية واستمارة الطلب.
- شهادات الفحوصات الطبية المطلوبة لتُؤكد خلو العامل من الأمراض.
- أخذ عينة من البول والبراز للتأكد من عدم إصابته بأمراض التيفوئيد والزحار ومسحة الحلق للتأكد من خلوه من الدفتيريا.
- استلام رسالة للعامل للذهاب لعمل أشعة الصدر. وبعد ذلك يتم إصدار النتيجة الخاصة بالفحوصات الطبية. وعند ظهور النتيجة سلبية يحصل العامل على درجة صحية مختومة من قبل وزارة الصحة السعودية.
طرق استخراج البطاقة الصحية في المملكة
- عمل الكشوفات الصحية المطلوبة اللازمة لاستخراج البطاقة الصحية. سواء الفحوصات الطبية السريرية أو المخبرية التي يتم إجراءها بالمراكز الصحية والمستشفيات التابعة لوزارة الصحة السعودية.
- الكشف السريري يشمل الأمراض الجلدية والصدر والبطن وفحص الدم يشمل الإيدز والالتهاب الكبدي والباراتيفوئيد والتيفوئيد.
- فحص البراز للطفيليات وأشعة على الصدر ومسحة الأنف والحلق ومسحه شرجية لتأكد من خلوه من الكوليرا، عمل مزرعة براز للسالمونيلا والشيجلا .
- لابد من أخذ التحصينات الآتية (التحصين ضد الحمى الشوآية أخذ جرعة مرة كلّ سنتين- والتحصين ضد التيفوئيد يتم أخذ جرعتان بينهما أسبوع على الأقل كلّ سنتين، وأي تحصينات أخرى حسب ما تحدده الجهات الصحية المختصة بالمملكة).
الحصول على الشهادة الصحية للعمل في السعودية
- الدخول لموقع الأمانة العامة للرياض.
- تقديم طلب إصدار شهادة صحية.
- البدء في ملء استمارة التقديم وتحديد طريقة توصيل الشهادة من البريد السعودي أو الاستلام من المستشفى مباشرة.
- التوجه لأقرب مستشفى للكشف الطبي المخصص لذلك.
- بعد إصدار المستشفى للشهادة يتم ختمها ورفعها على الموقع.
- يتم إرسال الشهادة للمتقدم عبر البريد الإلكتروني.
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