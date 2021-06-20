نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منصة أبشر وتوكلنا تتيح عرض رخصة القيادة وإصدار بطاقة صعود الطائرة في المقال التالي

عمر شويل - جدة في ظل ما تشهده المملكة من تطور في البنية التحتية المعلوماتية وتوفير كل معلوماتك وبياناتك ومستندات الشخصية أن تكون مميكنة ومن خلال منصة ابشر عبر تطبيق توكلنا أتاحة كل ما يخص المواطنين بالمملكة سواء من أبناء المملكة أو المقيمين ، ومن خلال هذا المقال عبر موقع ثقفني سوف اكتب عن توكلنا يتيح لمستخدميه عرض رخصة القيادة للجهات المختصة بالتعاون مع الداخلية ممثلة في منصة أبشر، حيث أعلن تطبيق توكلنا، إتاحة استعراض رخصة القيادة عبر التطبيق، بالتعاون مع وزارة الداخلية ممثلة في منصة أبشر، وأعلن عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر في يوم الجمعة الموافق 18/6/2021: أن رخصتك في توكلنا مُعتمدة وموثوقة.. الآن تستطيع عرضها عبر التطبيق للجهات المختصة.

تطبيق توكلنا وخدماته للمواطنين:

تطبيق توكلنا يعد التطبيق الرسمي الحالي في المملكة العربية السعودية الذي تم اعتماده من قبل وزارة الصحة السعودية من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا في الآونة الأخيرة، وتزامناً مع التطور التكنولوجي تم تطوير التطبيق من قبل المركز الوطني للمعلومات، حيث يقدم عددًا كبيرًا من المعلومات بشكل مباشر، ويساهم في الاكتشاف المبكر لحالات الاشتباه بالإصابة فيروس كورونا في حالة ظهور أعراض الإصابة، كما تم تفعيل التصاريح للمواطنين والمقيمين في المملكة للخروج في أوقات الحظر سابقًا قبل إلغاء المنع، كما أنه بالإمكان من خلال التطبيق إنذار المواطنين من المناطق المعزولة أو الموبوءة بسبب تفشي فيروس كورونا فيه، ويمكن الحصول على المساعدة الطبية الضرورية لأي حالة اشتباه عند الإبلاغ عن هذه الحالات المشتبه بها.

توكلنا واكتمال الربط الإلكتروني لإصدار بطاقة صعود الطائرة للرحلات الداخلية :

عمل تطبيق توكلنا على خدمة قطاعات كبيرة من شرائح المجتمع وخدمات عديدة ومنها خدمة إصدار بطاقة صعود الطائرة للرحلات الداخلية بهدف الاستفادة من القدرات التقنية لتحسين تجربة المسافرين، فقد أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني حول ربط إصدار بطاقة صعود الطائرة بالحالة الصحية في تطبيق “توكلنا” للرحلات الداخلية؛ اكتملت عملية الربط الإلكتروني لجميع خطوط الطيران الوطنية بحيث يتم إلكترونيًّا إصدار بطاقة صعود الطائرة فقط للمسافرين الذين حالتهم في التطبيق (مُحصّن/ مُحصّن جرعة أولى/ مُحصّن متعافي/ لم تثبت إصابته).

قدرات تقنية كبيرة في تطبيق توكلنا:

وفي ظل التطورات التي تتم في التطبيق بشكل مستمر يعد الإجراء الحالي هو أحد المبادرات التي دعمتها الهيئة، وذلك بهدف تحقيق الاستفادة من القدرات التقنية التي تملكها المملكة لتحسين تجربة المسافرين، من خلال ربط منظومة توكلنا مع أنظمة أمن المسافرين وأنظمة شركات الطيران الوطنية لتوفير المرونة اللازمة لصناعة رحلة سفر سهلة صحية وآمنة في المطارات والطائرات، فضلًا عن رفع كفاءة الحركة الاقتصادية والتشغيلية، وتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية الموصى بها من قبل اللجان المختصة، وتعكس المبادرة ثمرات التعاون المشترك مع شركاء النجاح من الجهات الحكومية وهم رئاسة أمن الدولة، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، ووزارة الصحة، والتعاون البنّاء من شركات الطيران الوطنية وشركة علم، في إنجاز المبادرة خلال فترة وجيزة لإتمام التطوير التقني المطلوب وربط الأنظمة بين الجهات لضمان نجاحها.