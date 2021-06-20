الاستعلام عن العنوان الوطني وأهمية API

الاستعلام عن العنوان الوطني أحد أهم الخدمات التي تقدمها المملكة العربية السعودية، كي تتيح للمواطنين تحديد أماكن تواجدهم التي على الخريطة، حيث أن هذه الخدمة توفر للمواطنين عدد كبير من الخدمات الفرعية الأخرى، يعد الاستعلام الوطنى الخاص من الخدمات المطورة و المضافة حديثاً لدى قطاع البريد السعودي، وتوفرها حكومة المملكة العربية السعودية للعديد من مواطنين ومقيمين داخل المملكة، الراغبين في إدارة عنوانك الوطنى الخاص بهم، حيث انه تتم عملية الاستعلام عن طريق رقم الهوية الوطنية، مما يساعد المستعلم على تحديد المواقع المرتبطة بالمواطنين، و تحمى المواطن من فقد الرسائل والطرود الخاصة به حينما يتم خطا في كتابة عنوان الشخص ، كما تتيح الخدمة عملية تحديث الرقم الوطنى الخاص بشكل دقيق ومنظم لكل المدخلات الشخصية المسجلة بالموقع سالفاً.

الاستعلام عن العنوان الوطني

تم صدور العديد من الخدمات الإلكترونية أثناء الفترة الماضية داخل المملكة العربية السعودية، والتي لها دور فعال في عملية تسهيل عدة إجراءات رسمية بديلا عن التعاملات التقليدية القديمة، اذ يعد الاستعلام الوطني الخاص من أهم هذه الخدمات التي يحتاجها الكثير من المواطنين والمقيمين لمعرفة مميزاتها والطرق الأمثل للاستفادة منها، سوف تقوم في هذا المقال عرض طريقة الاستعلام الوطني برقم الهوية بكل سهولة.

طريقة الاستعلام عن الوطنى برقم الهوية

نبدأ أولا بفتح الموقع الرسمي العنوان الوطني تستطيع الدخول علية.

ادخل رقم الهوية الوطنية الخاص بك.

ثم ادخل رقم الجوال الخاص بك الذي قمت بتسجيله على الموقع من ذي قبل.

قم بضغط على زر تحقق من الهوية.

أهمية الاستعلام عن العنوان الوطني