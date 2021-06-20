نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأحوال المدنية السن الإجباري لاستخراج الهوية الوطنية للذكور أو للإناث في المقال التالي

عمر شويل - جدة الهوية الوطنية السعودية هي بطاقة تعريفية رسمية لأي مواطن مقيم في المملكة العربية السعودية، أو مواطنة في السعودية، وينبغي على أي شخص أن يصل سنه لـ15 عاما اجباري أن يستصدر من خلال الذهاب إلى الاحوال المدنية وزارة الداخلية السعودية. وبها يستطيع أن يسافر في السعودية أو أي دولة من دول مجلس التعاون ويكون الأمر اختياري من عمر 10 أعوام إلى 15 عامًا.

صلاحية الهوية الوطنية السعودية

الصلاحية الخاصة بالهوية الوطنية في المملكة العربية السعودية هي 10 أعوام، وذلك إذا ما كان عمر صاحبها ما بين واحد وثلاثين عامًا إلى خمسين عامًا. أما إذا كان العمر أكثر من خمسين عامًا تصبح الصلاحية تكون عشرين عامًا. ويتوجب على أي شخص داخل المملكة العربية السعودية أن يحملها أثناء التجول في أنحاء البلاد.

محتويات بطاقة الهوية الوطنية

تحتوي الهوية السعودية على البيانات الآتية:

صورة المواطن الشخصية.

موعد ميلاده.

ايضاً مكان الميلاد.

جهة إصدار الهوية الوطنية.

تاريخ إصدارها.

رقم وطني حامل البطاقة.

الهوية الوطنية الرقمية وثيقة رسمية

قامت وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية بالتعاون مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي مع سدايا بالقيام بمشروع يحمل اسم الهوية الرقمية، ويتم ذلك في الرابع والعشرين من شهر مارس 2021. والهدف من ذلك المشروع تحويل الوثائق الثبوتية الحكومية الورقية إلى وثائق رقمية.

والهوية الرقمية هي نفسها هوية حديثة بديلة عن الهوية الوطنية في السعودية، وتشمل أيضًا هوية المقيمين في السعودية، ويتم استخدامها في تطبيق أبشر أفراد. والهوية الرقمية من الإثباتات الرسمية المعتمدة للمواطنين في المملكة العربية السعودية والمقيمين بها، أي أنها من الوسائل الثبوتية الإلكترونية.

وهذا يعتبر فئة تعاونية ما بين وزارة الداخلية السعودية، ومشروعا سدايا وذلك لتنفيذ التوجيهات الصادرة من رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي وتعليمات ولي العهد الأمير محمد بن سلمان آل سعودي. تجدر الإشارة إلى أن كل الهدف من ذلك تقوية التكامل ما بين المؤسسات في الحكومة السعودية، بينها بين بعضها البعض. وذلك للتحول الرقمي الكامل تنفيذًا لرؤية 2030 بهدف تسهيل حياة المواطنين والمقيمين على أرض المملكة‎.