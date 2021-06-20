نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزارة الدفاع نتائج القبول المبدئي ضباط ثانوي 1442 بوابة القبول الموحد afca.mod.gov.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة ننشر رابط وزارة الدفاع نتائج القبول المبدئي ضباط ثانوي 1442، وذلك بعد أن تم الإعلان من جانب اللجنة المركزية لقبول طلاب الكليات العسكرية ولجنة قبول الجامعيين اليوم الأحد بتاريخ العاشر من شهر ذي القعدة عن إطلاق نتائج الترشيح الأولي للمتقدمين الحاصلين على شهادة الثانوية العامة للالتحاق بالعام الدراسي القادم 1443هـ، حيث يتم فرز المتقدمين ومن ثم المفاضلة بينهم وفق الدرجات الحاصلين عليها في الثانوية العامة، ودرجات القياس والتحصيلي المعتمدة من المركز الوطني للقياس، ومن خلال ثقفني نوفر رابط وزارة الدفاع تسجيل الدخول برقم الهوية أو اسم المستخدم وكلمة المرور، وذلك للإطلاع على نتائج الترشيح الأولي ثانوي 1442.

وزارة الدفاع نتائج القبول المبدئي 1442

تم الإعلان من جانب اللجنة المركزية لقبول طلاب الكليات العسكرية ولجنة قبول الجامعيين بوزارة الدفاع عبر بوابة القبول الموحد للقوات المسلحة اليوم الأحد بتاريخ 20 يونيو 2021م الموافق لتاريخ 10 ذو القعدة عن إطلاق نتائج الترشيح الأولي أو المبدئي لطلاب الكليات العسكرية الحاصلين على شهادة الثانوية ضباط 1442.

وذلك بعد أن تم الإنتهاء من عملية الفرز والمفاضلة، ومن المقرر وفق المعلن عنه من جانب الإدارة العامة للقبول والتسجيل بوزارة الدفاع أن يتم إرسال رسائل نصية على الهاتف الجوال الخاص بالمتقدم والمسجل لدى النظام، بالإضافة إلى الإعلان عن نتائج قبول وزارة الدفاع عبر موقع القبول الموحد للقوات المسلحة عن تاريخ الترشيح الأولي.

وعلى المرشح المقبول مبدئياً الرجوع إلى بوابة القبول الموحد لوزارة الدفاع، ومن ثم طباعة استمارة الالتحاق، وبعد الانتهاء من تعبئة الاستمارة وتوقيعها من الجهات الرسمية، يتم الدخول مرة أخرى إلى بوابة القبول الموحد للقوات المسلحة لحجز موعد المقابلة الشخصية، والكشف الطبي، وطباعة بطاقة المراجعة.

بوابة القبول الموحد للقوات المسلحة

من يرغب في الدخول إلى موقع نتائج وزارة الدفاع 1442 ثانوي للاستعلام عن أسماء المقبولين مبدئياً من لحاصلين على الثانوية، يمكنه ذلك من خلال اتباع الرابط الرسمي التالي:

رابط وزارة الدفاع تسجيل الدخول (afca.mod.gov.sa).

الوثائق المطلوبة لوزارة الدفاع ثانوي

أوضحت اللجنة المركزية لقبول طلاب الكليات العسكرية ولجنة قبول الجامعيين بوزارة الدفاع الوثائق المطلوب تقديمها لمكتب التسجيل مرفقة بطلب الالتحاق المبدئي، ويمكنكم التعرف على الوثائق من خلال النقاط التالية:

صورة من شهادة الثانوية. إحضار صورة من شهادة اختبار القدرات العامة “قياس”، وصورة من اختبار التحصيلي والكفايات. صورة من الهوية الوطنية للمتقدم، وصورة من دفتر العائلة لوالد الطالب. إحضار صورة مما يثبت هوية والدة الطالب، وتكون مصدقةً في حال كانت غير مضافة في السجل المدني. صورة من معادلة الشهادة في حال كون الشهادة صادرة من خارج المملكة. إحضار صورة من الهوية الوطنية أو السجل المدني أو حفيظة نفوس جد الطالب.

ومن يرغب في الإطلاع على أسماء المقبولين بوزارة الدفاع وحجز موعداً للمقابلة الشخصية، يمكنه ذلك من خلال اتباع وزارة الدفاع نتائج القبول المبدئي ضباط ثانوي 1442 الرسمي المرفق عبر ثقفني.