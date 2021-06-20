نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استعلام نتائج وزارة الدفاع لطلاب الثانوية 1442 بوابة القبول وحجز موعد المقابلة والكشف في المقال التالي

عمر شويل - جدة استعلام نتائج وزارة الدفاع لطلاب الثانوية العام المتقدمين على الكليات العسكرية 1442، والتي تم الإعلان عن ظهورها منذ قليل عبر بوابة القبول الموحد أو التجنيد في أفرع الوزارة، وقالت الإدارة المركزية للقبول الموحد بالوزارة ، أن نتائج الترشيح المبدئية قد تم إتاحتها على الموقع الرسمي متضمنة تعليمات الحضور لأداء الاختبارات التي سيتم التعرف على مواعيدها من خلال الموقع، حتى يتم الإعلان عن أسماء المقبولين في كليات وزارة الدفاع للعام القادم 1442-1443 .

تعليمات نتائج وزارة الدفاع للكليات العسكرية

الاستعلام عن نتائج قبول وزارة الدفاع 1442 من موقع بوابة التجنيد وفي حالة كان المستعلم من بين أسماء المرشحين على الالتحاق بالكليات العسكرية وأفرع القوات المسلحة السعودية، فيجب الالتزام بتلك التعليمات.

تعبئة نموذج الاستبيان الطلي وطباعته

التحميل لاستمارة القبول المبدئي من بوابة التجنيد، وطباعتها واستكمال المعلومات والإجراءات المطلوبة، من حيث توقيع الأحوال المدنية، والشرطة وعمدة المنطقة.

حجز موعد الكشف الطبي وتحديد المقابلة الشخصية.

يتم طباعة بطاقة المراجعة.

التقيد في الحضور بالزي الرياضي دون وجود أي شعارات.

بطاقة الهوية الوطنية.

عدم السماح بدخول متعلقات شخصية أو جوال.

الالتزام بارتداء الكمامة الإجراءات الاحترازية.

الزي الرياضي يتمثل في الأتي:

للطلاب المتقدمين على كلية الملك عبد العزيز الحربية بنطلون أي لون سادة، وقميص بلون أخضر.

للتقدمين على كلية الملك فيصل الجوية، قميص لون ازرق وبنطلون سادة أي لون.

لطلاب كلية الملك فهد البحرية، قميص أبيض وبنطلون سادة أي لون.

للمتقدمين على كلية الملك خالد للدفاع الجوي، قميص بلون أسود وبنطلون سادة أي لون، مع حذا مناسب مفتوح بدون شراب.

عنوان المقابلة الشخصية بوزارة الدفاع.

طريق الملك عبد العزيز مبنى قيادة القوات البرية طريق الجنوب، أما سكان ضباط القوات المسلحة.

رابط بوابة القبول الموحد استعلام نتائج قبول وزارة الدفاع

الاستعلام عن نتائج القبول المبدئي في وزارة الدفاع، من بوابة القبول الموحد، سجل بيانات الدخول المطلوبة ثم استعلام عن نتائج الترشيح المبدئية، ولم تم قبوله تأكد من التعليمات.