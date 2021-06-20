نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التعرف على الموعد الجديد وكذلك مراحل تطبيق الفوترة الإلكترونية في المقال التالي

عمر شويل - جدة وقد قامت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بالإعلان عن الموعد الجديد من أجل بدء تطبيق الفوترة الإلكترونية وهذا في تمام اليوم الموافق 4 من شهر ديسمبر لعام 2021 ميلادياً كما سنقوم بالتوضيح لكم من خلال مقالتنا والتي تُعرض لكم من خلال موقعنا هذا ثقفني بالمراحل التي سيتم من خلالها تطبيق الفوترة الإلكترونية وكافة المعلومات التى تخص الفوترة الإلكترونية.

مراحل الفوترة الإلكترونية :-

كما ذكرنا من قبل بأنه هناك عدد من المراحل التي يجب المرور عليها أولاً بهدف تطبيق الفوترة الإلكترونية، وتتمثل هذه المراحل في :-

المرحلة الأولى والتي من المقرر أن تبدأ يوم 4 من شهر ديسمبر لعام 2021 ميلادياً والتي تتضمن الإلزام بإصدار وكذلك القيام بحفظ الفواتير الإلكترونية. المرحلة الثانية والتي تبدأ من يوم 1 من شهر يناير لعام 2023 ميلادياً كما إن هذه المرحلة تتضمن البدء بعملية الربط والتكامل مع أنظمة الهيئة وجميعها تتم على مراحل.

مراحل ربط الأنظمة :-

وفي وقت من الزمن قد مضى قد قامت الهيئة بتوضيح بأنها ستقوم بتحديد جميع مراحل ربط الأنظمة لدى الفوترة الإلكترونية وكذلك القيام بإشعار الفئات المستهدفة في كل مرحلة قبل التاريخ المحدد من أجل الربط وهذا يكون بحوالي 6 أشهر على الأقل كما قامت الهيئة بدعوة جميع المكلفين من قطاع الأعمال الخاضعين إلى لائحة الفوترة الإلكترونية وكذلك مزودي خدمات أنظمة البيع وهذا بهدف الاطلاع على هذا القرار والقيام بالتعرف على المتطلبات التي يحتويها هذا القرار، بغرض التأكد من استعدادهم بشكل مناسب قبل البدء في تطبيق مشروع الفوترة الإلكترونية كما قامت بدعوة قطاع الأعمال من أجل استعراض الدليل السهل لتنفيذ متطلبات الفوترة الإلكترونية وهذا من خلال الدخول على الرابط الرسمي لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

أهداف الفوترة الإلكترونية :-

كما إنه من أحد أهداف الفوترة الإلكترونية دعم المكلفين من قطاع الأعمال بغرض الوفاء بواجباتهم وكذلك رفع نسبة الالتزام الضريبي وهذا يُعتبر فضلاً عن دورها والتي قامت به بهدف التقليل من حجم تعاملات الاقتصاد الخفي وهذا بالإضافة إلى مكافحة التستر التجاري.

ضوابط هيئة الزكاة والضريبة والجمارك :-

كما قد قامت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك وهذا في يوم 18 من شهر مارس الماضي مسودة مخصصة للضوابط والمتطلبات والمواصفات الفنية والقواعد الإجرائية اللازمة من أجل تنفيذ أحكام لائحة الفوترة الإلكترونية وهذا من خلال منصة “استطلاع” والتي تكون تابعة لدى مركز الوطني للتنافس.