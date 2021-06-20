طريقة تقديم الحج لعام 1442 والضوابط والشروط ورابط التسجيل بالتفاصيل

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عمر شويل - جدة طريقة تقديم الحج لعام 1442 هو أحد أهم الموضوعات الشائكة خلال هذه الفترة. حيث يسعى المسلمون بكافة أنحاء العالم بأحد أهم أركان الإسلام وهو الحج. فبعد أن وصل عدد حجاج بيت الله الحرام هذا إلي 150 مليون حاج تقريباً خلال العشر سنوات الماضية, فقد تم تقليص هذا العدد خلال السنوات القليلة الماضية في ظل الظروف التي يمر بها العالم أجمع, وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها الملكة العربية السعودية للحفاظ على سلامة صحة جميع المواطنين السعوديين وكذلك المقيمين بها. الأمر الذي جعل جميع المسلمين بكافة أنحاء العالم متابعة وزارة لحج والعمرة بالمملكة في هذا الوقت من العام لترى الشروط والضوابط التي تضعها الوزارة لحسم مصيرهم من إمكانية الحج لهذا العام. فبعد أن تم تناول تفاصيل خطوات تسجيل القدوم إلي المملكة, سيتم خلال هذا المقال تناول كافة تفاصيل طريقة تقديم الحج لعام 1442 وماهي الضوابط والشروط التي أعلنتها وزارة الحج والعمرة السعودية بهذا الشأن.

طريقة تقديم الحج لعام 1442 والضوابط والشروط بالتفاصيل

أعلنت وزرة الحج والعمرة هذا العام بفضل الله أنه سيتم إقامة شعائر الحج لهذا العام 1442, الأمر الذي يدعو بحمد الله أولاً أن من علينا بإقامة هذه الشعائر الفاضلة, ووزارة الحج والعمرة التي تقوم بالتنسيق علي إتمام هذا الأمر, وذلك بعد التنسيق المثمر والمستمر مع ما يقرب من 150 شركة بهدف خدمة وتأمين ضيوف الرحمن هذا العام, وذلك بعد الإعلان ع الشروط والضوابط كالتالي:

ألا يزيد عدد الحجاج إجمالاً عن 60 ألف حاج.

أن يقتصر الحج على المواطنين السعوديين, والمقيمين بالمملكة من جميع الجنسيات.

الفئة العمرية من (18-65) عاماً, ما يعن عدم إمكانية اصطحاب الأطفال.

ألا يكون الحجيج من أصحاب الأمراض المزمنة.

أن يتلقى الحجيج جرعات اللقاح المعتمدة لدى المملكة العربية السعودية.

ألا يكون الراغب في أداء منسك الحج قد أدي المنسك مرة سابقة (بمعنى أنها ستكون المرة الأولي له).

سيتم إعطاء أولوية للأكبر سناً من 65 عاماً تنازلياً حتى 18 عاماً.

وقد أعلنت وزارة الحج عن البدء في تلقى طلبات الحج حتى يوم 13 ذو القعدة 1442 الموافق 23 يونيو 2021, وذلك عن طريق التقديم إلكترونياً عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة الحج والعمرة. وقد تم إيضاح أنه ليس من الضروري أن يكون من أكمل التسجيل أو تقديم الطلب ممن ضمن واجده ضمن الحجيج لهذا العام, ولكن سيتم تحقيق الأفضلية بقا للشروط الموضحة أعلاه. كما تم الإعلان من بل الوزارة أنه سيتم البدء في شراء باقات الحج اعتباراً من الساعة 1 ظهراً يوم الجمعة الموافق 15 ذو القعدة 1442 الموافق 25 يونيو 2021. داعين المولى عز وجل للتوفيق لجميع ضيوف الرحمن.