فوائد تأمين الاشتراك الاختياري والفئات التي يمكنها الاشتراك بالتأمين وطريقة الاشتراك. حيث تسعي الحكومة السعودية جاهدة دائما من أجل تقديم الخدمات المختلفة لمواطنيها. كما إنها تعمل دائما من أجل توفير للمواطنين حياة كريمة ومصادر عديدة تعمل على زيادة الدخل الشهري للمواطن. وكذلك تقدم التأمينات الاجتماعية للسعوديين المساعدات الشهرية لتمكن المواطنين من الحصول على ما يكفي احتياجها الشهري. ولذلك أيضاً تدعو المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية داخل المملكة العربية السعودية أصحاب المنشآت للاشتراك في التأمين الاختياري يمكنهم من التمتع بمعاش تقاعدي في حالة تركهم للعمل. ولهذا سوف نقوم اليوم بتوضيح طريقة الاشتراك بالتأمين الاختياري والفئات التي يمكنها الاشتراك به وفوائده أيضاً. كما يمكنك التعرف أيضاً على نسبة خصم التأمينات الاجتماعية للسعوديين وغير السعوديين داخل المملكة

فوائد تأمين الاشتراك الاختياري

لقد قامت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالتوضيح للمواطنين أن قطاع التأمينات الاجتماعية توفر لمجموعة من الفئات المحددة من المواطنين الاشتراك في قطاع المعاشات بشكل اختياري. كما يتم تطبيق على المواطنين الذين يقومون بالاشتراك في هذا القطاع نفس الشروط والأحكام التي يتم تطبيقها على المشتركين بشكل إجباري. كما إنه يقدم الاشتراك في التأمين الاختياري مجموعة من الفوائد للمواطنين المشتركين والتي يمكننا توضيحها كما يلي:

تمكن المواطنين المشتركين من التمتع بمعاش للتقاعد

كما توفر لهم فرصة التقاعد المبكر

وكذلك تمكنهم من التمتع بالحصول على معاش للعجز الغير مهني.

وأيضاً توفر لأهل المشترك إمكانية الحصول على معاش عند وفاة المشترك.

الفئات المسموح لها التمتع بالمعاش الاختياري

حيث إنه هناك مجموعة من الفئات التي قامت مؤسسة التأمينات من بتحديدها للسماح لها بالتمتع بالتأمين الاختياري. ويمكننا عرض هذه الفئات كما يلي:

الفئات التي تعمل بالمهن الحرة وكذلك من لديه نشاط صناعي أو تجاري أو في قطاع الخدمات أو نشاط زراعي.

فئة الحرفيون أي كل من يعمل بحرفة مختلفة.

السعوديين الذين يعملون في خارج المملكة.

وكذلك السعوديين الذين يعملون في البعثات الأجنبية أو الدولية وليس مشتركين بنظام التأمينات.

وأخيرا من تم إيقاف إشتراكه الإجباري داخل قطاع المعاشات.

طريقة الاشتراك في التأمين الاختياري

حيث قامت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالتوضيح إنه حتي تتمكن من الاشتراك في التأمين الاختياري يجب الإلتزام بما يلي: