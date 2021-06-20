نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزارة الدفاع نتائج القبول المبدئي 1442 للجامعيين عبر بوابة القبول الموحد في المقال التالي

عمر شويل - جدة وزارة الدفاع القبول المبدئي 1442 للجامعيين المتقدمين لشغل وظائف الخدمة العسكرية، وبالفعل أعلنت اللجنة المركزية نتَائج القبول المبدئي للجامعيين 1442، ويستطيع المتقدمين الاستعلام عن نتائج وظائف وزارة الدفاع من خلال بوابة القبول الموحد، كما أن المتقدمين الذين تم قبولهم يتم إرسال رسالة نصية عبر رقم الجوال تفيد بالقبول في وظائف وزارة الدفاع، ومسجل بها تاريخ المقابلة؛ لاستكمال إجراءات القبول المبدئي.

رابط وزارة الدفاع نتائج القبول المبدئي 1442 للجامعيين

أعلنت اللجنة المركزية وزارة الدفاع نتائج القبول المبدئي للجامعيين 1442، وقد أكدت على ضرورة الالتزام بالموعد والتاريخ المحدد لإجراء المقابلات الشخصية واختبارات القبول، وقد شددت على ضرورة مراجعة شروط القبول في وظائف وزارة الدفاع 1442؛ لأنه في حالة مخالفة الشروط لن يتم قبول الطالب، ويستطيع الطلاب الاستعلام عن نتَائج القبول المبدئي 1442 من خلال رقم التسجيل، أو من خلال زيارة بوابة القبول الموحد وزارة الدفاع.

إجراءات القبول المبدئي

يتوجب على المقبولين في وظائف وزارة الدفاع 1442 مراجعة مكتب التسجيل في المواعيد المحددة لكل متقدم على حدة في مواعيد العمل الرسمية، كما يجب الحرص على إحضار المستندات الرسمية المطلوبة، وهي:

بطاقة الهوية الوطنية.

رقم التسجيل.

صور شخصية شمسية 4*6.

نموذج استمارة القبول المبدئي وظائف وزارة الدفاع 1442.

بطاقة الأحوال المدنية.

شروط القبول في وظائف وزارة الدفاع 1442

أكدت اللجنة المركزية وزارة الدفاع على ضرورة مراجعة شروط وظائف وزارة الدفاع 1442 جيدًا؛ لأن في حالة عدم استيفاء أحد الشروط لن يقبل الطالب، ومن أهم هذه الشروط:

أن يكون المتقدم من أصل سعودي وحامل الجنسية السعودية فقط، باستثناء من نشأ خارج المملكة نتيجة ظروف العمل أو الدراسة.

أن يكون المتقدم ذو سمعة حسنة، ولم يسبق وحكم عليه في أحد قضايا الشرف أو الجرائم.

ألا يكون المتقدم متزوج من امرأة تحمل جنسية غير السعودية.

ألا تقل درجة المتقدم في اختبار التحصيلي واختبار القدرات العامة عن 60%.

أن يجتاز كافة إجراءات القبول سواء المقابلة أو الاختبارات.

ألا يقل طول المتقدم عن 165 ويكون هناك تناسق في الوزن والطول.

أن يجتاز الكشف الطبي، وألا يكون صادر من جهة غير اللجنة الطبية لقبول الطلاب في الكليات العسكرية.

في النهاية نكون تعرفنا على شروط القبول في وظائف وزارة الدفاع 1442، بالإضافة إلى رابط الاستعلام عن وزارة الدفاع نتائج القبول المبدئي 1442 للجامعيين.