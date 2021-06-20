نتائج ترشيح وزارة الدفاع القبول المبدئي 1442 ضباط ثانوي ببوابة لجنة قبول الكليات afca

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عمر شويل - جدة ننشر رابط استعلام نتائج ترشيح وزارة الدفاع المبدئية ضباط ثانوي 1442، وذلك بعد أن أعلنت اللجنة المركزية لقبول طلاب الكليات العسكرية ولجنة قبول الجامعيين بوزارة الدفاع عن إتاحة الإطلاع على أسماء المقبولين مبدئياً من الطلاب المتقدمين للالتحاق بكليات وزارة الدفاع العسكرية، وقد تم التقديم على كليات وزارة الدفاع وفق تسلسل رغبات المتقدم، ويمكنكم التعرف على هذه الكليات من خلال التالي (كلية الملك عبد العزيز الحربية – كلية الملك فيصل الجوية – كلية الملك فهد البحرية – كلية الملك عبد الله للدفاع الجوي)، ومن يرغب في الإطلاع على نتائج الترشيح الأولي لوزارة الدفاع ثانوي، يمكنه ذلك من خلال اتباع الرابط الرسمي المرفق لدخول بوابة القبول الموحد للقوات المسلحة afca.

استعلام نتائج ترشيح وزارة الدفاع القبول المبدئي ثانوي 1442

تتيح بوابة القبول الموحد للقوات المسلحة إمكانية الاستعلام عن نتائج القبول المبدئي وزارة الدفاع للمتقدمين الحاصلين على شهادة الثانوية العامة للالتحاق بإحدى كليات وزارة الدفاع المذكورة عاليه، حيث تم تحديد الرغبات عند تقديم وزارة الدفاع وتعبئة نموذج التسجيل، فهناك من يرغب في الالتحاق بكلية الملك فيصل الجوية.

وهناك من يرغب في الالتحاق بكلية الملك فهد البحرية أو غيرهم من الكليات المتاحة، وقد أوضحت اللجنة المركزية لقبول طلاب الكليات العسكرية ولجنة قبول الجامعيين أنه يتم فرز المتقدمين وإجراء المفاضلة بينهم على حسب الدرجات الحاصل عليها كل متقدم في الاختبارات التالية (الثانوية العامة – القياس – قياس التحصيلي).

وأن تكون الدرجات الحاصل عليها المتقدم معتمدة من جانب المركز الوطني للقياس التابع لهيئة تقويم التعليم والتدريب، ويتم إرسال رسالة نصية على الهاتف الجوال الخاص بالمتقدم تتضمن إشعار بنتيجة القبول، والإعلان عن نتائج القبول المبدئي عبر بوابة القبول الموحد التي يمكنكم الدخول إليها من خلال اتباع الرابط الرسمي التالي:

وزارة الدفاع تسجيل الدخول (afca.mod.gov.sa).

الوثائق والمستندات المطلوبة لوزارة الدفاع ثانوي

تم إيضاح الوثائق المطلوب تقديمها لمكتب التسجيل مرفقة بطلب الالتحاق المبدئي الخاص بالمرشح من جانب اللجنة المركزية لقبول طلاب الكليات العسكرية ولجنة قبول الجامعيين، حيث يجب إحضار صورة من شهادة الثانوية العامة الحاصل عليها المتقدم، وإحضار صورة من شهادة اختبار قياس القدرات العامة.

وصورة من اختبار قياس التحصيلي، وصورة من اختبار الكفايات المقدم من المركز الوطني للقياس، وإحضار صورة من الهوية الوطنية للمتقدم، وصورة من دفتر العائلة لوالد الطالب، وإحضار صورة مما يثبت هوية والدة الطالب، وتكون مصدقةً في حال كانت غير مضافة في السجل المدني.

بالإضافة إلى ذلك، إحضار صورة من معادلة الشهادة في حال كون الشهادة صادرة من خارج المملكة العربية السعودية، وإحضار صورة من الهوية الوطنية أو السجل المدني أو حفيظة نفوس جد الطالب، ومن يرغب في الاستعلام عن نتائج ترشيح وزارة الدفاع ثانوي ضباط 1442، يمكنه ذلك من خلال اتباع رابط بوابة القبول الموحد الرسمي المرفق.